VIDEO de “Lord Pádel": Con amenazas como “Lo voy a matar” empresario protagoniza brutal golpiza en plena cancha

Un video viral muestra una brutal golpiza que se desató en plena cancha de pádel. El empresario Germán Mondragón, ahora conocido en redes sociales como Lord Pádel, comenzó una feroz pelea contra otro de los jugadores y para someterlo incluso recibió ayuda de su familia y escoltas.

La golpiza generó indignación en redes sociales y una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en Edomex. Te contamos los detalles.

Germán Mondragón y su familia golpean brutalmente a jugador en partido de pádel

En redes sociales circula un video que captura el nacimiento de Lord Pádel, que se trata del empresario Germán Mondragón, quien inició una brutal golpiza durante un partido de pádel, en un torneo en Atizapán, Edomex.

Lo que se puede ver en el video es el momento en el que el empresario, su hijo y sus tres escoltas agreden a otro jugador, el instructor Israel Morales Hernández. Mientras Germán Mondragón y su hijo someten en el piso al instructor y lo atacan a patadas, los escoltas el empresario no permiten que nadie se acerque a ayudar a la víctima.

“Lo voy a matar. Ya entendiste”, grita Germán Mondragón mientras somete al instructor en el piso.

En el video también se puede ver a Karla Mondragón, esposa de Lord Pádel, tratando de separarlo sin éxito; mientras que también amenaza a la persona que graba el video.

“Y tú cállate, ¡eh! Ni te metas en rollos”, amenaza Karla Mondragón.

El instructor de pádel da su testimonio en redes sociales

A través de sus redes sociales, el instructor de pádel que fue agredido por Germán Mondragón, su familia y escoltas dio su versión de lo sucedido. De acuerdo con Israel Morales, el partido de pádel transcurría normalmente.

Sin embargo, en un momento del partido, el empresario Othón Olvera le reclamó que no le lanzara a él la pelota. El instructor explica que se disculpó pues no lo escuchó; no obstante, esta situación desató la furia de Lord Pádel, quien le lanzó la pelota antes de que él estuviera listo.

Según el instructor, le hizo saber a Mondragón que aún no estaba listo y le preguntó: ¿qué pasó? A lo que el empresario respondió: ¿qué pasó de qué?

“Me empezó a retar y en ese momento su compañero se brinca y se tira contra de mí a agarrame con la pala. El otro también se pasa del otro lado y fue cuando se metieron todos los escoltas”, comentó el instructor agredido.

Fiscalía del Edomex inicia investigación por la agresión de Lord Pádel

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ya abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el torneo de pádel de Atizapán. Asimismo, las autoridades informaron que investigan el posible uso de armas por parte de los escoltas que amedrentaron a los organizadores y a la pareja del instructor.

Por su parte, tanto el club Alfa Pádel como Golden Point se deslindaron de cualquier relación con el empresario Germán Mondragón y aclararon que, tras lo ocurrido brindaron asistencia médica a la víctima y expulsaron a los agresores del torneo. incluso informaron que aplicaron restricciones para su ingreso.

