Con más de 5 mil de descuento: Laptop HP de 512 GB tiene increíble descuento en Walmart

El mejor momento para comprar una computadora portátil ha llegado, ya que la Laptop HP 14-em0017Ia AMD tiene un descuento superior a los cinco mil pesos y ofrece excelentes características para la mayoría de las personas.

En esta ocasión, Walmart pone a la venta una de las mejores laptops del mercado por un precio que se ve pocas veces al año, considerando su capacidad de 8 GB de RAM para correr la mayoría de las aplicaciones fácilmente, así como su memoria interna de 512 GB.

Precio de la Laptop HP en Walmart

Normalmente encontramos este artículo en $14,499, sin embargo, ahora encontramos por tiempo limitado una oferta en la que su precio final de compra en línea será de $9219 pesos mexicanos, con una importante oportunidad de ahorrar al conseguirla.

Por si fuera poco, cuenta con la opción de compra en hasta 15 meses sin intereses con las tarjetas participantes, así como envío a domicilio a toda la República Mexicana, así como una opción de devolución de 30 días después de haberla recibido.

Captura Oferta de Laptop HP

Características de la Laptop HP

Es una Laptop de 14 pulgadas diseñada para un trabajo de alto desempeño, con un procesador AMD, que la hace ideal para juegos, navegar en internet, proyectos escolares y proyectos laborales.

Cuenta con medio tera de almacenamiento, lo que la convierte en una excelente opción para guardar múltiples archivos e imágenes y no sufrir por la memoria. Sin mencionar que HP ha destacado en el mercado de las laptops por su excelente rendimiento.

Esta Laptop HP es ideal para las tareas del día a día, con cámara incluida, micrófono, resolución de 1920 x 1080, así como una excelente durabilidad en la batería para facilitar su uso en cualquier lugar.

