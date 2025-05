¿Quiénes son los Thunderbolts y cuál es su importancia en el Universo Cinematográfico de Marvel?

La película Thunderbolts ya llegó a cines en México y ha despertado gran interés entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El filme presenta a un nuevo equipo formado por personajes conocidos, ahora reunidos como los Thunderbolts. En esta nota de adn40, exploramos qué los hace tan relevantes para el futuro del UCM, quiénes lo integran, cuál es su papel frente al villano Sentry y cómo conecta con Los 4 Fantásticos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué son los Thunderbolts en el UCM?

Los Thunderbolts son un grupo de antihéroes y exvillanos que, tras haber trabajado bajo las órdenes de Valentina Allegra de Fontaine, son traicionados y deciden formar su propio equipo. Aunque su misión original tenía fines cuestionables, el equipo toma un rumbo distinto cuando se enfrentan a un enemigo común: Sentry, un ser con poderes extremos y una identidad dividida.

¿Quiénes integran el equipo de los Thunderbolts?

El equipo está conformado por personajes ya conocidos en el UCM:



Yelena Belova, hermana de Natasha Romanoff

hermana de Natasha Romanoff John Walker, el U.S. Agent

el U.S. Agent Bucky Barnes, también conocido como el Soldado del Invierno

también conocido como el Soldado del Invierno Alexei Shostakov, el Guardián Rojo

el Guardián Rojo Ava Starr, conocida como Ghost

conocida como Ghost Robert Reynolds, Sentry, quien también es parte del conflicto interno del grupo

Este conjunto de figuras oscuras y complejas aporta un tono más maduro al UCM.

¿Qué papel juega Sentry como villano principal?

Sentry no solo es parte del equipo, sino también su amenaza principal. Al tener una personalidad dividida entre el héroe Sentry y la entidad destructiva The Void, se convierte en un peligro incontrolable. Su presencia obliga a los Thunderbolts a replantear su misión y unir fuerzas, no solo para sobrevivir, sino para evitar una catástrofe global.

No hay lugar común. Paco Medina, ilustrador [VIDEO] Ricardo Raphael nos presenta una conversación con el ilustrador Paco Medina, dibujante de New Avengers y uno de los artistas favoritos del público mexicano

¿Qué conexión tienen con Los 4 Fantásticos?

La escena poscréditos revela una conexión directa con Los 4 Fantásticos. Se muestra su nave acercándose a la Tierra, lo que anticipa su integración al UCM. Esto prepara el terreno para Avengers: Doomsday, donde ambos equipos podrían colaborar o enfrentarse. Con el estreno de Los 4 Fantásticos programado para el 24 de julio en México, la expectativa aumenta.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.