Soriana remata pantalla LG de 55 pulgadas; características y precio

En México no hay casa donde no haya una televisión para ver series, películas o futbol y si quieres comprar una pantalla nueva en Soriana están rematando la LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K, aquí te decimos su precio y todas sus funciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Precio de la pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K

En Soriana , la pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K tiene un precio normal de 11 mil 990 pesos, pero esta con descuento y la puedes adquirir a 7 mil 990 pesos. Además, puedes disfrutar de 36 meses sin intereses de 221.94 pesos al comprar en línea y garantía extendida.

Características de la pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K

La pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K destaca por tener colores vivos y detalles notables con 4K HDR10 Pro y tiene un Procesador a5 AI 4K Gen6 que brinda una experiencia visual más inteligente.

Cuenta con ThinQ AI y WebOS, acceso a los streamings LG Channels, Netflix, Apple TV+ y Disney+.

La pantalla es 4K UHD con una resolución de 3,840 x 2,160 con 9 modos de imagen (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room), Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix) y AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual).

Cuenta con entradas HDMI 3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en HDMI 2.1).

Consejos para comprar una pantalla

Al comprar una pantalla es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones:

Tamaño de la pantalla para que disfrutes mejor los programas que veas

Tecnología de la pantalla que incluye LED, OLED, QLED

La resolución es muy importante y las 4K son las más nítidas y detalladas.

El sistema operativo también es importante, puedes elegir entre:



Android TV

Google TV

Tizen (Samsung)

webOS (LG)



Asegúrate de que tenga suficientes puertos HDMI para que puedas conectar todos tus dispositivos.

Reseña del realme GT6, el teléfono más potente con IA del mercado móvil [VIDEO] Recientemente se lanzó a la venta el realme GT6, un celular con mucha potencia, una carga ultrarápida y que incluye IA; te contamos todo sobre este dispositivo

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.