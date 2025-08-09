Soriana remata pantalla LG de 55 pulgadas; características y precio
Si estás pensando en comprar una nueva pantalla para ver tus pelis y series favoritas, Soriana esta rematando la pantalla LG de 55 pulgadas; este es su precio.
En México no hay casa donde no haya una televisión para ver series, películas o futbol y si quieres comprar una pantalla nueva en Soriana están rematando la LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K, aquí te decimos su precio y todas sus funciones.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Precio de la pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K
En Soriana , la pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K tiene un precio normal de 11 mil 990 pesos, pero esta con descuento y la puedes adquirir a 7 mil 990 pesos. Además, puedes disfrutar de 36 meses sin intereses de 221.94 pesos al comprar en línea y garantía extendida.
Combo de laptop Lenovo IDEAPAD y mochila a un super precio; características
En la actualidad tener una laptop es casi indispensable y la laptop Lenovo IDEAPAD con mochila esta a un súper precio; estas son sus características.
Características de la pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K
La pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV LED 4K destaca por tener colores vivos y detalles notables con 4K HDR10 Pro y tiene un Procesador a5 AI 4K Gen6 que brinda una experiencia visual más inteligente.
Cuenta con ThinQ AI y WebOS, acceso a los streamings LG Channels, Netflix, Apple TV+ y Disney+.
La pantalla es 4K UHD con una resolución de 3,840 x 2,160 con 9 modos de imagen (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room), Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix) y AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual).
Cuenta con entradas HDMI 3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en HDMI 2.1).
Con 6 mil pesos de descuento, Walmart remata pantalla LG 60 pulgadas UHD 4K AI ThinQ
No dejes pasar esta promoción exclusiva y aprovecha tus vacaciones de verano para disfrutar de tus series y películas favoritas con la pantalla LG de 60 pulgadas 4K.
Consejos para comprar una pantalla
Al comprar una pantalla es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones:
Tamaño de la pantalla para que disfrutes mejor los programas que veas
Tecnología de la pantalla que incluye LED, OLED, QLED
La resolución es muy importante y las 4K son las más nítidas y detalladas.
El sistema operativo también es importante, puedes elegir entre:
- Android TV
- Google TV
- Tizen (Samsung)
- webOS (LG)
Asegúrate de que tenga suficientes puertos HDMI para que puedas conectar todos tus dispositivos.
Reseña del realme GT6, el teléfono más potente con IA del mercado móvil
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.