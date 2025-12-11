Fuerte sismo golpea a Japón, otra vez; ahora de magnitud 6.7
Tan solo dos días antes también se había registrado un sismo en Japón, en aquella ocasión de 7.5, que dejó varias personas heridas
El noreste de Honshu, Japón , fue sacudido por un sismo de magnitud preliminar de 6.7, en la misma zona en la que dos días antes también se registró un sismo de 7.5, la cual activó alertas de tsunami y levantó olas de hasta 70 centímetros, dañando inmuebles y afectando a decenas de personas.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10.7 kilómetros. Todavía no ha provocado alerta de tsunami, pero las autoridades correspondientes se encuentran monitoreando la situación y posibles afectaciones.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 12, 2025
Ocurrió un sismo de magnitud preliminar 6.7 en Kuji, Japón https://t.co/4wyZ46aliz
Japón había sufrido sismo de 7.5
Dos días antes, Japón fue víctima de un terremoto de 7.5 en la costa noroeste, el cual dejó un saldo de 30 personas heridas, según la primera ministra, Sanae Takaichi. Un sismo que tuvo una profundidad de 53 kilómetros y que provocó una alerta de tsunami.
Hay altas posibilidades de que el sismo del 12 de diciembre haya sido una réplica muy fuerte del que ocurrió el 10, considerando que fue en la misma zona del país y que, desde ese día, ya habían advertido a la población de las posibles réplicas que habría.
Un punto crítico del sismo en dicha zona es que se encuentra muy cerca de las dos centrales nucleares de Japón , sin embargo, no se han reportado daños en ninguna de ellas y siguen operando con normalidad.
Por lo pronto, no se han reportado daños mayores por ninguno de los dos sismos. De hecho, Japón es uno de los países más preparados para enfrentar este tipo de eventos naturales, considerando su ubicación geográfica.
