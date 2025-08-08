Con 6 mil pesos de descuento, Walmart remata pantalla LG 60 pulgadas UHD 4K AI ThinQ

Si eres amante del buen cine, los deportes o los videojuegos, esta es tu oportunidad de renovar tu hogar con la última tecnología. Walmart está ofreciendo un increíble descuento en la pantalla LG 60 Pulgadas UHD 4K AI ThinQ SMART 60UQ79BFPSB.

No dejes pasar esta promoción exclusiva y aprovecha tus vacaciones de verano para disfrutar de tus series y películas favoritas con la pantalla LG de 60 pulgadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Pantalla LG 60 pulgadas 4K Smart TV precio

La pantalla LG 60 pulgadas UHD 4K AI ThinQ está en remate por solo $10,699, cuando originalmente costaba $16,999. Eso significa un ahorro de $6,300.

¿Lo mejor? Walmart te ofrece hasta 15 meses sin intereses, pagando cómodas mensualidades de $713.27, para que puedas llevarla a casa sin afectar tu economía. Además, cuentas con la tranquilidad de una devolución hasta 30 días después de recibir el producto y un año completo de garantía, respaldando tu compra.

Pantalla LG 60 pulgadas UHD 4K AI ThinQ características

Esta pantalla gigante promete llevar la experiencia visual a otro nivel gracias a su resolución 4K Ultra HD y su inteligencia artificial ThinQ, que facilita la integración con otros dispositivos inteligentes en tu hogar. Perfecta para maratones, esta TV combina calidad y tecnología de punta en un diseño elegante y moderno.



Procesador con Inteligencia Artificial 4K que ayuda a mejorar las imágenes

AI Sound crea un sonido envolvente con altos nítidos y diálogos claros

Conecta barras de sonido y bocinas inalámbricas por medio de Bluetooth

Con LG webOS disfruta películas en Netflix y Disney+, videos en YouTube y mucho mas. 4K Active HDR optimiza cada escena, brindando detalles delicados y colores. El Modo Juego modifica el tiempo de respuesta para que no tengas desfase al jugar. Con AirPlay comparte fotos, videos o música desde tu iPhone, iPad o Mac a la pantalla. Una pantalla LED siempre tendrá la imagen perfecta con un consumo de energía bajo. Filmmaker Mode hace que las películas y series se puedan ver tal y como los directores las crearon.

Con Inteligencia Artificial AI ThinQ controla los dispositivos inteligentes en tu hogar desde tu pantalla. Con Google Assistant y Alexa, controla funciones como el encendido, apagado, cambio de canal y volumen con la voz Navega dentro de tú tienda en línea para encontrar más variedad de equipos y accesorios.

¿Te animas? Da click en este enlace para aprovechar la oferta.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.