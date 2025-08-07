¿Dónde está Perry? Los detalles de la nueva temporada Phineas y Ferb en Disney

Tuvimos que esperar 10 años para comenzar a ver la nueva temporada de Phineas y Ferb y, aunque hay opiniones divididas, este trabajo de Disney ha sorprendido a los fanáticos con su ingenio y forma de mantener a los personajes que amamos de esta caricatura.

Sí, ya se estrenó la quinta temporada de Phineas y Ferb en Dinsey, con una increíble mezcla de nostalgia, humor y música, un toque que hizo inolvidable su primera temporada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿De qué trata la nueva temporada de Phineas y Ferb?

Luego de tantos capítulos, es imposible ignorar el paso del tiempo. Todo lo que vivimos en las temporadas anteriores quedará atrás y los personas lo contarán como un recuerdo, preparándose para vivir un nuevo verano con muchas aventuras que no habríamos imaginado.

Por ejemplo, el primer capítulo, que se estrenó el 6 de julio en Disney Plus , nos enseña a Phineas y Ferb mejorando una fiesta de una manera en la que solo ellos saben hacer, pero, ¿su mamá se convierte en una nube? ¿qué pasa con el misterio de que ella no sabe de sus inventos?

Además, Candace, la hermana mayor, se prepara para sacar su licencia de conducir, entre muchos otros detalles que nos esperan con esta nueva temporada, la cual nos sigue sorprendiendo semana a semana.

¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada de Phineas y Ferb?

Por si fuera poco, la apuesta de Disney por el regreso de Phineas y Ferb es tan alta que han autorizado 40 nuevos episodios que tendrán el objetivo de enamorar al público y demostrar que una idea tan maravillosa como esta caricatura puede seguir más viva que nunca tantos años después de su estreno.

¿Dónde ver la nueva temporada de Phineas y Ferb?

Al ser un proyecto exclusivo de Disney, por el momento solo se puede ver a través de sus plataformas oficiales. Ya sea en el canal de televisión de paga, así como en su plataforma de streaming de Disney+ .

Si quieres ver el avance de la temporada y tener una idea más clara de lo que nos espera durante las próximas semanas, aquí te dejamos el video de su canal oficial de Youtube:

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.