Cuánto cuesta el perfume que Lady Di puso de moda y que sigue en tendencia en 2024

En su autobiografía Spare, el príncipe Harry del Reino Unido reveló uno de los secretos más personales de su madre, la princesa Diana: su fragancia favorita. Se trata de First de Van Cleef & Arpels, una esencia floral que no solo marcó su memoria en su proceso de duelo , sino que sigue siendo una de las opciones más populares entre los amantes de los aromas en 2024. Pero, ¿cuánto cuesta este icónico perfume de Lady Di y qué lo hace tan especial?

Así es la fragancia que cautivó a Lady Di

Lanzado en 1976, First es una fragancia floral que captura la elegancia y sofisticación que tanto definían a la princesa Diana. Con notas de jacinto, orquídea y ámbar, este perfume se caracteriza por su suavidad y atemporalidad. Harry, en su libro, compartió cómo el perfume lo ayudó a procesar el dolor de la pérdida de su madre, especialmente durante una sesión de terapia en la que el aroma lo conectó con recuerdos profundos y emociones enterradas.

La conexión emocional de Lady Di con First es un recordatorio de cómo el olfato puede evocar recuerdos vívidos y sentimientos poderosos, según el portal británico Marie Claire . Para Harry, el perfume se convirtió en una especie de ancla emocional, algo que lo acompañó en sus momentos más difíciles.

¿Cuánto cuesta el perfume de Lady Di en 2024?

En 2024, First sigue siendo una fragancia de lujo, aunque su precio varía dependiendo del lugar de compra y del tamaño del frasco. En promedio, un frasco de 100 ml de First puede costar entre 5 mil 919 y 3 mil 899 pesos, dependiendo de la tienda. Este precio refleja no solo la exclusividad de la marca Van Cleef & Arpels, sino también el legado histórico de la fragancia, que ha perdurado por más de cuatro décadas.

¿Por qué sigue en tendencia el perfume favorito de Lady Di?

A pesar de los años, First sigue siendo un perfume muy deseado. Su elegancia clásica lo ha convertido en una fragancia de culto entre los fanáticos de los perfumes florales. Además, su vínculo con la princesa Diana y su conexión emocional con el príncipe Harry han mantenido el interés por esta fragancia en el ojo público.

Las fragancias favoritas de Lady Di

Además de First, la princesa Diana también era conocida por su amor por otras fragancias icónicas, como Quelques Fleurs de Houbigant, que eligió para su boda con el príncipe Carlos en 1981. También se dice que Bluebell de Penhaligon’s era una de sus favoritas , una fragancia floral verde que evoca la frescura de los bosques británicos.

