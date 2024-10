¿No la quieren? Esta es la razón por la que la reina Camila no está en el WhatsApp familiar

La reina Camila, esposa del rey Carlos III del Reino Unido, ha estado en el centro de recientes rumores que aseguran que su ausencia en el grupo de WhatsApp familiar se debe a una supuesta falta de aceptación en la familia real . Sin embargo, la monarca, quien prefiere un dispositivo móvil más clásico, ha optado por un estilo de vida alejado de ciertas tecnologías modernas. Conoce los detalles que aclaran esta situación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la reina Camila no está en el WhatsApp familiar?

La familia real británica ha adoptado WhatsApp como una herramienta para coordinar actividades y mantener conversaciones más informales. Sin embargo, la reina Camila no forma parte de este grupo familiar, y la razón es tanto divertida como reveladora.

Tom Parker-Bowles, su hijo, ha compartido que mantenerse en contacto con su madre puede ser un verdadero desafío. A menudo, él intenta llamarla y, en muchas ocasiones, no recibe respuesta. En una entrevista con Woman and Home, Tom comentó que ella, a pesar de estar en sus 70 años, está más ocupada que nunca con sus deberes reales, realizando hasta 30 compromisos en un solo día.

La razón principal por la que la reina Camila no está en el grupo de WhatsApp familiar es que utiliza un teléfono muy antiguo, un Nokia, que no es compatible con la aplicación. Parker-Bowles explicó que, aunque él, sus hijos, su hermana y sus primos utilizan la plataforma de Meta para comunicarse, su madre no puede unirse debido a su dispositivo. “Creo que es por seguridad”, agregó.

Esta situación ilustra la diferencia generacional y cómo la tecnología puede ser un desafío incluso para miembros de la realeza. A pesar de no estar en WhatsApp, la reina Camila mantiene una relación cercana con sus seres queridos, priorizando siempre la vida familiar.

La reina Camila y sus compromisos en la familia real británica

A medida que la reina Camila se adapta a sus nuevas funciones, es evidente que su apretada agenda está en constante movimiento. A menudo se la ve viajando con el rey Carlos III, lo que hace que las comunicaciones más informales, como las que se facilitan a través de WhatsApp , sean complicadas.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.