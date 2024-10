El príncipe Guillermo filtra fotos jamás vistas: Su vínculo con Harry y Lady Di

El príncipe Guillermo compartió fotos nunca antes vistas de su infancia , que destacan momentos entrañables con su hermano Harry y su madre, la Princesa Diana, mundialmente conocida como Lady Di. Estas son las últimas noticias de una de las familias más conocidas del mundo.

El adelanto coincide con la participación del heredero de la corona británica en un documental, titulado Prince William: We Can End Homelessness, que se estrenará en la cadena ITV el próximo 30 de octubre. Esta producción no solo se centra en la problemática de las personas sin hogar, sino que también es un espacio donde Guillermo aborda, por primera vez en seis años, su relación con Harry (Enrique).

Guillermo, Harry y Lady Di: Qué historia cuenta el nuevo documental

El documental, según un comunicado de Kensington Palace, presenta “historias poderosas de aquellos que actualmente no tienen hogar y soluciones transformadoras”.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el príncipe publicó fotos inéditas de su infancia con su madre, cuando los llevaba de pequeños a él y a su hermano Enrique a la organización The Passage.

Estas imágenes muestran a Guillermo y a la Princesa Diana conviviendo con los encargados y también con las personas sin hogar. En una foto se alcanza a apreciar cómo el príncipe participa en un juego de ajedrez.

En un fragmento exclusivo publicado por el Daily Mail, William recuerda la experiencia significativa de su niñez. “Cuando tenía 11 años, mi madre nos llevó a Harry y a mí a un centro llamado The Passage. Nunca había estado en un lugar así antes y estaba un poco ansioso por saber qué esperar”, compartió el Príncipe de Gales.

“Recuerdo que en aquel momento pensé: ‘Si nadie tiene un hogar, van a estar muy tristes’. Pero era increíble lo feliz que era el ambiente”, relata William en uno de los adelantos del documental.

Este relato da luz no solo sobre la conexión del príncipe de Gales con su madre, sino también podría ser un intento de reconstruir la relación con su hermano, el Duque de Sussex. La participación de Guillermo en este documental ha generado expectativa, ya que muchos ven en sus palabras una oportunidad para sanar viejas heridas.

Aunque el acercamiento parece complicado, los seguidores de la familia real británica están atentos a cada noticia que pueda indicar un cambio en la dinámica entre los príncipes. El documental, que se emitirá en dos partes, es una ventana única a la vida de Guillermo y su deseo de abordar problemas sociales a través de su trabajo con la fundación Homewards.

El significado de la mención de William a Harry en el nuevo documental

La referencia a Harry en el documental ha sido interpretada como un intento de acercamiento. Desde su última aparición pública juntos en septiembre de 2022, durante el funeral de la Reina Isabel II, William y Harry han mantenido una relación tensa y marcada por la distancia emocional y física.

Su único reencuentro reciente se produjo en agosto de 2023, para despedir a su tío Lord Robert Fellowes. Sin embargo, esa reunión no logró romper el hielo; los hermanos se mantuvieron separados y sin intercambiar palabras.

