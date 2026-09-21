Cindy Crawford: La última vez que la supermodelo habló de su hijo, Presley Gerber

Cindy Crawford, la famosa supermodelo estadunidense, está pasando por uno d elos momentos más difíciles de su vida, tras la muerte de su hijo mayor, Presley Gerber, de solo 27 años.

La muerte del joven modelo ocurrió este domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación, donde se encontraba tratandos sus problemas de salud mental y adicciones. La muerte del hijo de Cindy Crawford recordó la última vez que la supermodelo habló de su hijo.

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¿Qué le pasó al hijo de Cindy Crawford?

De acuerdo con los reportes del médico forense del condado de Los Ángeles, California, el modelo Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió en un centro de rehabilitación donde trataba sus adicciones. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para conocer cuáles fueron las causas de la muerte del joven.

A través de sus redes sociales, el modelo de 27 años había compartido que se encontraba en un centro de rehabilitación, donde se someteria a un tratamiento con drogas piscodélicas para superar su adicción.

Cindy Crawford estaba muy orgullosa de su hijo

Apenas unos meses antes de la tragedia, Cindy Crawford habló por última vez de la lucha de su hijo contra las adicciones. En entrevista con la revista PEOPLE, en mayo de 2026, la supermodelo habló de la maravillosa experiencia de trabajar en una campaña junto a su esposo y sus dos hijos, Presley y Kaia Gerber.

“Pudimos pasar un día con nuestros hijos, algo que amamos. Pero fue extra especial… Estábamos muy orgullosos”, comentó la supermodelo.

En dicha entrevista, Cindy Crawford explicó que una de las cosas que más le causaba felicidad era ver el cariño y la complicidad que había entre sus hijos. “Creo que nada hace sentir más orgulloso a un padre que ver que tus hijos se caen bien y se quieren”, dijo.

Pero esa no fue la última declaración pública de Cindy Crawford para Presley, pues el pasado 2 de julio, la famosa también le dedicó una publicación en redes sociales por su cumpleaños: “Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño. Te amo”.

En esa oportunidad, la modelo compartió una tierna fotografía de ella con su hijo Presley cuando aún era un bebé.

Presley Gerber tenía 27 años de edad y desde muy joven había seguido los pasos de su madre en el modelaje. Trabajó para marcas como Dolce & Gabbana, Moschino y Calvin Klein.

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