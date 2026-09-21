¿Por qué vuelve Avengers: Endgame a los cines en México y en qué salas se proyectará?

El reestreno de Avengers: Endgame está a la vuelta de la esquina, la película de los Estudios Marvel que conquistó la taquilla hace 7 años y que marcó el final de toda una época para las películas de superhéroes regresa a las salas de cine.

Capitán América, Iron Man, Thor y los héroes que han marcado a toda una generación están de vuelta en una de las historias más épicas que se haya visto antes y este mismo mes de septiembre podrás disfrutarla de nuevo y con grandes sorpresas.

Unidos por una misión: conseguir esos tickets.

Ya está disponible la preventa general de #AvengersEndgame: Bonus, que incluirá un adelanto exclusivo de #Avengers: Doomsday y un adelanto extra para aquellos que asistan a las funciones en salas IMAX e Infinity Vision.

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¿Por qué volverá Avengers: Endgame a cines?

La versión de Avengers: Endgame que llega al cine esta semana se reestrena como el preámbulo de lo que será Avengers: Doomsday que saldrá en diciembre y que pinta para ser la apuesta más grande de los Estudios Marvel.

Y como ya se ha dado a conocer, la siguiente película de Los Vengadores está ligada directamente con Avengers: Endgame, razón por lo que se ha decidido lanzarla de nuevo en la pantalla grande, pero eso no es todo, ya que esta versión incluirá material extra y una escena post-créditos que ligará directamente a la nueva y ambiciosa historia de Marvel.

¿Cuándo se estrena Avengers: Endgame y en qué salas de cine?

La nueva versión de Avengers: Endgame llega a salas de cine el próximo jueves 24 de septiembre y como cualquier otro estreno se estará proyectando en distintos formatos en los complejos de Cinépolis y Cinemex.

Los horarios y días de proyección los puedes consultar en las distintas carteleras de las cadenas de cine.

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