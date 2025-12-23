Lady Gaga sorprende a sus fans con lanzamiento de Harlequin Live

Lady Gaga es una de las cantantes más reconocidas en el mundo y tendrá un regalo de Navidad muy especial para sus fans pues lanzará el concierto filmado ' Lady Gaga in Harlequin Live, One Night Only' donde interpreta el álbum que deriva de la película ‘Joker: Folie à Deux’.

Lady Gaga presenta Harlequin Live

Fue mediante su cuenta de Instagram donde la cantante compartió todos los detalles sobre esta presentación. El disco Harlequin se lanzó en 2024 y esta inspirado en el personaje de Harley Quinn y mezcla sonidos de jazz.

El film fue producido por Gaga y Michael Polansky y grabado para un reducido grupo de fans. Además, el álbum está nominado a los Grammy 2026 en l categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

¿Cuándo y dónde ver "Harlequin Live"?

El estreno mundial de "Harlequin Live" será el 24 de diciembre de 2025 a través del canal de YouTube de Lady Gaga. En México, los fans podrán disfrutar del evento a las 18:00 horas.

Cabe mencionar que este concierto se grabó en el Teatro Belasco de Los Ángeles el pasado 30 de septiembre de 2024 y el escenario estaba ambientado como un departamento sórdido y Lady Gaga apareció caracterizada como un personaje llamado Harlequin.

Durante la función, la cantante dedicó un momento al fallecido cantante Tony Bennet con quien colaboró en discos como Cheek to Cheek y Love for Sale, por lo que el evento fue muy emotivo y especial.

