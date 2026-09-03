El rodaje de la segunda entrega de The Batman ya se encuentra en proceso y quien ha resentido los estragos del paso del tiempo es Robert Pattinson, sobre todo, en las escenas de combate.

El actor británico admitió “sentir el peso de la edad” al filmar The Batman II y cómo su experiencia participando en este filme es distinta después de haber cumplido 40 años.

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Robert Pattinson nota la edad rodando The Batman II

Recientemente, el actor dio una entrevista a la revista GQ en la que mencionó las dificultades que está atravesando en esta nueva etapa de rodajes de la secuela.

“Estoy en Londres hasta finales de año rodando la secuela de Batman. Es bueno. Definitivamente estoy sintiendo el peso de la edad al pelear tanto”, señaló Pattinson.

El protagonista de Crepúsculo aseguró pensar: “M**da, esto es mucho más difícil que antes”, en específico, por haber llegado a las cuatro décadas en mayo pasado.

Sin embargo, Robert Pattinson también aclaró que “es muy divertido” y piensa que la película será un éxito en la pantalla grande.

Por último, el británico habló sobre sus compañeros en esta nueva entrega del caballero de la noche: “Cuenta con un reparto muy divertido, pero es una auténtica maratón”.

Nuevo elenco para The Batman II

Junto a Robert Pattinson, vuelven a esta segunda parte Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (El Pingüino), Jayme Lawson (alcaldesa) y Gil Perez-Abraham (oficial Martínez).

A ellos se les suman los fichajes de Sebastian Stan y Scarlett Johansson, aunque sus personajes aún no han sido revelados.

In a Gotham state of mind... Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/K3bCD83zCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Además, el reparto para The Batman II también contará con Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.

¿Cuándo se estrena The Batman II?

En primera instancia, The Batman II se iba a estrenar el 2 de octubre de 2026; después se cambió un año después al 1 de octubre de 2027.

Finalmente, se tiene previsto que The Batman II se estrene el 18 de febrero de 2028. Fecha que fue confirmada por Matt Reeves mediante una publicación en sus redes sociales.

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