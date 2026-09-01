Kelly Osbourne impacta al contar qué hicieron con el cuerpo de Ozzy Osbourne tras su muerte

Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas y padre del heavy metal, falleció a los 76 años de edad, el 22 de julio de 2025, dejando un inmenso vacío en la comunidad del rock. Sin embargo, el famoso dejó un vacío aún más difícil de rellenar en su propia familia, razón por la cual, les fue tan complicado desprenderse del cuerpo, según contó su propia hija.

A más de un año de la muerte de la estrella de rock, su hija Kelly Osbourne dio una entrevista en la que hizo revelaciones íntimas que resultaron impactantes para muchos de los fans de Ozzy. Te contamos los detalles.

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¿Cuál fue la causa de la muerte de Ozzy Osbourne?

De acuerdo con el certificado de defunción, Ozzy Osbourne falleció por causa de un infarto agudo al miocardio. El famoso falleció pocos días después de ofrecer su último concierto junto a miembros originales de Black Sabbath en Birmingham, Inglaterra.

Desde hacía tiempo atrás, el músico padecía problemas graves en las arterias del corazón y sufría de párkinson con disfunción autonómica, lo que afectó su salud y movilidad durante sus últimos años.

¿Qué hicieron con el cuerpo de Ozzy Osbourne?

En entrevista con la revista Hello!, la cantante y conductora Kelly Osbourne no ocultó su dolor por la muerte de su padre y reveló que ha sido una situación muy difícil de sobrellevar.

“Nunca volveré a ser la persona que era antes de que muriera. Una parte de mí también murió. Todo es diferente. Yo soy diferente. Todo es diferente. Yo soy diferente. Todo ha cambiado, pero se trata de vivir un día a la vez y reconstruir las piezas de la manera que creas que funcionará”, confesó.

Asimismo, la hija de Ozzy Osbourne reveló que tras la muerte de su padre, decidieron llevar el cuerpo del famoso de regreso a su casa. De esta manera, la familia encontró la manera de pasar unos días más con él y despedirse.

“No llevamos a mi papá a la morgue. Regresó directamente a casa y pudimos pasar unos días con él, llorar su pérdida y asegurarnos de que todo estuviera como queríamos”, reveló Kelly.

Ozzy Osbourne fue padre de seis hijos. Elliot Kingsley, Jessica Osbourne y Louis Osbourne, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Thelma Riley. También fue padre de Aimee Osbourne, Jack Osbourne y Kelly Osbourne, hijos que tuvo con Sharon.

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