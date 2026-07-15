Murió Elsa Aguirre a los 95 años, una de las últimas leyendas del Cine de Oro mexicano

El cine mexicano se encuentra de luto, luego de que el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, una de las últimas leyendas del Cine de Oro.

La noticia fue dada a conocer alrededor de las 01:00 horas (tiempo local) de este miércoles 15 de julio 2026 mediante una publicación en redes sociales.

“Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Algunas de sus películas fueron: ‘Cuidado con el amor’, ‘Lluvia roja’ y ‘La mujer que yo amé’”, se pudo leer.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De qué murió Elsa Aguirre

Hasta el momento, no se ha mencionado cuál fue la causa de muerte; no obstante, desde años atrás era vista públicamente con mascarilla para ayudarla a respirar.

¿Quién fue Elsa Aguirre?

La actriz nació en 1930 en Chihuahua, provenía de una familia militar y aristocrática; no obstante, la actuación fue muy importante ya que compartió profesión con sus hermanas Alma Rosa (quien falleció el 27 de enero del año pasado) e Hilda.

Pese a la condición de su familia en el norte del país, todos se mudaron a la Ciudad de México (CDMX) y vivieron en la zona de Mixcoac, donde atravesó una fuerte crisis económica y sólo pudo estudiar hasta sexto de primaria.

A los 14 años participó, junto a sus hermanas, en un concurso de belleza de la productora Clasa Films Mundiales, donde ganó el primer lugar y sus hermanas obtuvieron el segundo y tercero, lo cual les significó su primer contrato en el cine.

Estuvo casada con Armando Rodríguez Morado, padre de su único hijo Hugo Aguirre.

Más de 50 películas en la trayectoria de Elsa Aguirre

Durante su carrera artística, la actriz participó en más de 50 producciones cinematográficas, donde destacó Algo flota sobre el agua, Lluvia roja, La mujer que yo amé, Belinda, así como El matrimonio es como el demonio.

Su primer protagónico llegó de la mano del director Julio Bracho en la película Don Simo de Lira, en 1946, donde actuó junto a Joaquón Pardavé.

De ahí su carrera despuntó, compartiendo escena con personajes como Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, Mario Moreno Cantinflas, Julio Alemán y muchos más.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.