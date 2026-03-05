“Oops!... I Did It Again”: Detienen a Britney Spears y permanece tres horas arrestada en California

Britney Spears, la princesa del pop, volvió a ser tendencia mundial este jueves 5 de marzo, luego de que medios estadunidenses revelaran que fue arrestada en California tras ser sorprendida presuntamente conduciendo bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con lo publicado, la intérprete de “...Baby One More Time” permaneció varias horas bajo custodia por este incidente. Si eres fan de Britney, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos los detalles.

Reportan que Britney Spears fue arrestada en California

De acuerdo con reportes de autoridades locales, la artista de 44 años fue detenida por la Patrulla de Caminos de California, alrededor de las 21:30 horas, la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura.

Supuestamente, los agentes de tránsito detectaron irregularidades en la forma de conducir de la famosa. Tras detenerla, los oficiales determinaron que existían sospechas de que manejaba bajo la influencia del alcohol.

Según información de TMZ, tras realizar el procedimiento correspondiente, Britney Spears fue fichada alrededor de las 3:00 de la madrugada y liberada pocas horas después, a las 6:00 de la mañana, bajo el esquema de “citación y liberación”, común en este tipo de casos.

El arresto fue catalogado como un caso de DUI (Driving Under the Influence), una infracción que en California puede implicar multas, suspensión de licencia e incluso programas obligatorios de rehabilitación dependiendo de las circunstancias del caso.

Además, se confirmó que la cantante deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo de 2026, fecha en la que se definirá su situación legal.

¿Cuántas veces han detenido a Britney Spears?

Aunque la noticia ha causado gran revuelo, no es la primera vez que el nombre de Britney Spears aparece ligado a polémicas o problemas legales.

A lo largo de su carrera, la artista ha enfrentado diversos momentos difíciles, incluyendo el famoso periodo de crisis pública de 2007, cuando Britney Spears enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una sentencia de cárcel por un presunto atropellamiento con fuga en Los Ángeles.

Además, Britney Spears enfrentó al lucha legal por liberarse de la tutela, por medio de la cual su padre, Jamie Spears, controló su vida y finanzas durante 13 años, hasta que fue anulada en 2021 tras el movimiento #FreeBritney.

En los últimos años, la cantante también ha protagonizado varias controversias en redes sociales, donde suele compartir videos personales y mensajes que generan debate y preocupación entre sus seguidores.

