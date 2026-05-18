HBO presenta primer adelanto de la serie “Lanterns”

La productora HBO dio a conocer el primer adelanto de la serie “Lanterns”, que forma parte de la nueva etapa del universo de DC Comics.

Los primeros detalles de esta serie señalan que a lo largo de ocho episodios seguiremos a Hal Jordan (Kyle Chandler) y John Stewart (Aaron Pierre), dos integrantes de las linternas verdes que son asignadas a investigar un asesinato en Nebraska, Estados Unidos.

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“Lanterns” tendrá un tono policiaco

Se sabe que "Lanterns" tendrá un tono que recuerda los thrillers policiacos que se apoderaron de la televisión en las décadas de los 80 y 90, y por supuesto, se incorporará el elemento de acción espacial que caracteriza a las linternas.

Además, se tiene previsto que esta serie mantenga el rumbo que James Gunn empieza a construir para el universo cinematográfico de DC Comics.

¿Tienes miedo? #Linternas estrena el 16 de Agosto en HBO Max pic.twitter.com/8zf1q9WBV7 — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 18, 2026

Primer adelanto de “Lanterns”

Los equipo de HBO y DC Comics compartieron el primer avance de esta nueva serie muestra los dilemas éticos que viene al poseer uno de los famosos anillos cósmicos de las linternas, llevando todo al mundo terrenal de la tierra. Se tiene previsto que la serie cuente con ocho episodios para su primera temporada.

Hasta el momento, se desconoce si a este proyecto se sumarán personajes como Siniestro, el villano por excelencia en el universo de las linternas, aunque algunas referencias apuntan a que es probable la aparición de este personaje.

De acuerdo con información de HBO, la serie “Lanterns” se estrenará oficialmente el próximo 16 de agosto de 2026. De esta forma, se ampliará la oferta de series para la productora, sumándose a exitosos productos como “Peacemaker”.

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