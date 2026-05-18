“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice un fragmento de la popular sesión en la que Shakira trabajó junto al DJ Bizarrap, y, sin duda, la colombiana está “facturando” a lo grande después de haberse llevado la victoria en su lucha con el fisco español.

Después de 8 años de batalla judicial, la Audiencia Nacional de España determinó que Hacienda deberá devolverle a Shakira 60 millones de euros “en impuestos y sanciones indebidas”, dictaminó el organismo.

“Shakira nunca cometió fraude”: Justicia española

La Audiencia Nacional de España fue contundente con su resolución: Shakira nunca cometió fraude, y recalcó que Hacienda nunca fue capaz de demostrar lo contrario “porque sencillamente no era cierto”.

La Hacienda española reclamó a Shakira que debía pagar por las ganancias obtenidas durante su gira mundial de 2011, donde visitó 37 países y dio 120 conciertos. En esa época, el fisco español ya consideraba a Shakira como “residente fiscal”.

En ese entonces, Shakira mantenía una relación con el futbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, y pasaba tiempo considerable en España, situación por la que autoridades la consideraron “residente fiscal”.

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Shakira nunca cumplió condiciones para ser residente fiscal

De acuerdo con la Hacienda española, para que una persona sea considerada como “residente fiscal”, debe pasar al menos la mitad del año en España, es decir, 183 días.

Es aquí donde surge una de las grandes contradicciones del caso, pues Hacienda nunca pudo comprobar que la cantante de “Ojos así” pasara más de 163 días en España durante aquel año.

La Agencia Tributaria española señalaba, con falta de pruebas, que por su relación con el entonces futbolista del Barcelona, Shakira desarrollaba buena parte de su vida en España, y, en consecuencia, su vida económica.

Además, se dijo que la residencia de la colombiana en Bahamas “no era real”. Por lo anterior, el fisco español recabó información sobre los gastos, apariciones públicas y hasta publicaciones en redes sociales de Shakira para demostrar que la cantante pasaba la mayor parte del año en aquel país y debía cumplir con sus obligaciones fiscales.

Esto nunca pudo comprobarse y ahora Hacienda devolverá 60 millones de euros a la estrella latina.

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