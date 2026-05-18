Corona Capital 2026: Confirman el line up oficial, sede y todos los detalles del festival

¿Te imaginabas este line up? El Corona Capital 2026 ya tiene el cartel oficial y, en adn Noticias, te contamos, quiénes son las bandas y artistas que se presentarán en los escenarios de la nueva edición del exitoso festival.

Hasta ahora, únicamente conocíamos las fechas oficiales del festival que cierra el año. Te contamos todo lo que debes saber.

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¿Dónde y cuándo va a ser el festival Corona Capital 2026?

La edición 2026 del Corona Capital sí se llevará a cabo en el mes de noviembre; sin embargo, hubo un ajuste de días. Las fechas confirmadas son: 20, 21 y 22 de noviembre.

Aunque generalmente, el festival se llevaba a cabo en la primera quincena del mes; en esta ocasión, la decisión puede deberse a que los organizadores buscan que el Corona Capital no choque con otros conciertos que se llevarán a cabo en la CDMX; por ejemplo, el de Karol G, en el Estadio GNP.

La sede del Corona Capital será la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Qué artistas estarán en el Corona Capital 2026?

Uno de los detalles que más interesan a los fans de este festival de música es conocer el line up. Finalmente, este lunes 18 de mayo, se dio a conocer el cartel oficial para los 3 días del Corona Capital.

A continuación, te compartimos el line up oficial del Corona Capital 2026:

El lineup está aquí.

Las historias comienzan contigo.#PreventaBanamex en Ticketmaster: 26 mayo, 2:00 pm

Venta general a partir del 27 de mayo.#CoronaCapital26 @Corona_MX @ocesa_total pic.twitter.com/jw1KUSTzkh — Corona Capital (@CoronaCapital) May 19, 2026

Ahora que ya conoces quiénes son las bandas y artistas que forman parte del line up del Corona Capital, rompe el cochinito y mantente atento a la preventa y venta de los boletos.

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