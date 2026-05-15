Así es Cenizas en la Boca; Diego Luna y sus protagonistas retratan en Cannes el doloroso y complejo trauma de la migración mexicana a Europa

Durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, el director Diego Luna junto a las actrices Ana Díaz y Adriana Paz compartieron los detalles de Cenizas en la Boca con adn Noticias.

El largometraje, adaptado de la novela homónima de Brenda Navarro, profundiza en el duelo migratorio hacia Europa, la ausencia materna y la desconexión emocional de los jóvenes que buscan una mejor vida lejos de casa.

Los creadores destacaron la importancia de construir una identidad propia para el cine nacional que conecte de forma genuina con el contexto del público mexicano