Los Rolling Stones regresan con nuevo álbum: Fecha de lanzamiento de ‘Foreing Tongues’

Los Rolling Stones están de regreso: la legendaria banda británica anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, “Foreign Tongues”.

Este nuevo álbum llegará a tiendas físicas y plataformas de streaming el próximo 10 de julio de 2026, y se trata del primer trabajo de los “Stones” desde 2023, cuando se lanzó “Hackney Diamonds”, ganador del Grammy.

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Los Rolling Stones dan adelanto de su nuevo álbum

El anuncio de este nuevo álbum no llegó solo, pues las “Satánicas Majestades”, lanzaron el video de “In the stars”, canción que ya está disponible en plataformas de streaming.

Apenas en abril pasado, los “Stones” lanzaron un vinil de edición limitada de “Rough and Twisted”, canción que abrirá esta nueva producción. Fiel a su estilo, la banda británica eligió distribuir esta pieza de colección exclusivamente a través de tiendas independientes.

The news you’ve all been waiting for! The Rolling Stones brand new studio album Foreign Tongues will be released on July 10 and is available to pre-order now on multiple formats: https://t.co/LpY0he8XyO

Foreign Tongues captures The Rolling Stones sound you know and love - rooted… pic.twitter.com/jYliq3Co5R — The Rolling Stones (@RollingStones) May 5, 2026

Se resuelve el enigma de los Rolling Stones

La confirmación de un nuevo álbum de los Rolling Stones resuelve un enigma que comenzó hace unos meses, cuando la banda británica comenzó a postear misteriosos mensajes a través de sus redes sociales.

Uno de estos misteriosos mensajes era el de una cara deforme y la emblemática lengua que ha acompañado a la banda, que ahora están confirmados como el trabajo artístico que protagoniza la portada de “Foreing Tongues”.

Aunque se trata del segundo álbum de estudio que la banda lanza en esta década, aún existen dudas sobre si saldrán de gira para promocionar el nuevo material. El año pasado, la banda canceló la gira que tenían prevista por Europa a lo largo de 2026,

Keith Richards, guitarrista de la banda, señaló que tomaron esta medida debido a la “dificultad” de mantener un “exigente ritmo” típico de las giras en vivo.

“Foreign Tongues” será el álbum de estudio número 32 para la agrupación británica, y de acuerdo con los primeros detalles revelados por los “Stones”, esta nueva producción contará con influencias de blues, country y el rock clásico que posicionó a la banda como una de las más importantes de la historia.

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