Diagnostican a Carín León con dengue; anuncia nuevas fechas de sus conciertos en León

A unas cuantas horas de su primera presentación en el Palenque de la Feria de León, el músico y representante del regional mexicano, Carín León, anunció que se reprogramaron sus conciertos agendados para jueves 22 y viernes 23 de enero de 2026 por motivos graves de salud.

Por medio de un comunicado emitido por el equipo del músico mexicano, se informó que el intérprete de “Según quién” y “Te lo agradezco” fue diagnosticado con dengue, motivo por el cual no podrá cumplir con sus presentaciones programadas para enero de este 2026.

Nuevas fechas de los conciertos de Carín León en Guanajuato

Más allá del anuncio sobre la cancelación de los conciertos de Carín León en el Palenque de León, se informó que las fechas fueron reprogramadas para los primeros días de febrero de 2026, esto con la finalidad de evitar más afectaciones en quienes adquirieron sus boletos.

Las nuevas fechas de sus presentaciones quedaron programadas para el próximo jueves 5 y el viernes 6 de febrero de este mismo año, es decir, dos semanas después de las presentaciones programadas para el Palenque de la Feria de León.

¿Qué pasará con los boletos de Carín León del Palenque?

De acuerdo con la información emitida en las redes sociales del músico, los boletos adquiridos previamente para las presentaciones en el Palenque de la Feria de León seguirán siendo válidos de conformidad con las fechas seleccionadas.

Es decir, aquellas personas que adquirieron sus boletos para el concierto del 22 de enero, podrán ingresar al del 5 de febrero, mientras que aquellas que tienen entradas para el evento del 23 de este mes, podrán utilizarlos para la presentación del día 6 del próximo mes.

¿Qué tan peligroso es el dengue?

Es importante mencionar que en pleno 2026 los casos de dengue no suelen ser considerados de peligro para las personas, sin embargo, sí hay casos en los que los pacientes pueden presentar hemorragias internas, choque hipovolémico y fallas en los órganos.

Pese a ello, se reporta que el estado de salud de Carín León es estable gracias a los protocolos de salud que lleva a cabo.

