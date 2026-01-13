Capcom alista un Showcase que pondrá el foco en Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes de comienzos de 2026 y Capcom ya comenzó a intensificar su estrategia de comunicación. La compañía japonesa anunció que el título protagonizará un nuevo Resident Evil Showcase, un evento digital en el que se presentarán novedades centradas en esta próxima entrega de la saga.

La retransmisión está programada para el jueves 15 de enero y podrá seguirse en directo a través de YouTube y Twitch. El evento contará con transmisión en varios idiomas, entre ellos inglés y japonés, y se enmarca en el formato de presentaciones breves que Capcom ha utilizado recientemente para ofrecer información directa y segmentada a su audiencia global.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el nuevo Resident Evil Showcase?

El Showcase dedicado a Resident Evil Requiem se emitirá el 15 de enero mediante las plataformas oficiales de Capcom en YouTube y Twitch. Como en eventos anteriores, la compañía busca llegar a una audiencia internacional con una transmisión accesible y enfocada exclusivamente en el juego, sin anuncios externos a la franquicia.

Capcom confirmó que durante la presentación se mostrará más gameplay del título, lo que permitirá conocer con mayor profundidad el enfoque jugable de esta novena entrega. Sin embargo, por el momento no se han detallado los segmentos específicos que formarán parte del evento ni la duración total de la retransmisión.

¿Qué pistas ha dado Capcom sobre el contenido del evento?

Aunque la empresa no reveló información concreta sobre los anuncios previstos, sí compartió una imagen promocional que generó debate entre los seguidores de la saga. En ella se observan piezas de una pistola acompañadas por balas de color rojo, un detalle que algunos usuarios han vinculado con el personaje de Ada Wong.

Esta especulación se apoya en la relación histórica del personaje con Leon S. Kennedy, uno de los protagonistas confirmados de Resident Evil Requiem. Ada Wong no aparece en una entrega principal de la saga desde Resident Evil 6, si se excluye su presencia en el remake de Resident Evil 4. La posibilidad de un cameo ha cobrado fuerza entre los fans, especialmente ante la idea de que Requiem podría cerrar el arco narrativo de Leon.

No obstante, el insider conocido como Dusk Golem, con antecedentes de filtraciones acertadas, señaló que Ada Wong nunca utilizó balas rojas en los juegos de la franquicia. Según esta afirmación, la imagen compartida por Capcom no estaría relacionada con el regreso del personaje, lo que mantiene la incógnita sobre su significado real.

¿Qué se sabe del lanzamiento y las plataformas de Resident Evil Requiem?

Resident Evil Requiem tiene previsto su lanzamiento para el 27 de febrero de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2. El título será la novena entrega principal de la serie y ya ha despertado interés por su apartado visual y por la atmósfera de sus primeros materiales.

Las presentaciones iniciales también sugieren una estructura de doble protagonista, con un nuevo personaje, Grace Ashcroft, junto al veterano Leon S. Kennedy. La próxima emisión del Showcase será clave para conocer más sobre los sistemas de juego, la narrativa y el equilibrio entre el survival horror clásico y las propuestas de diseño contemporáneo.