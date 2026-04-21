MYST celebra 10 años; disfruta el soundtrack de tu vida con descuentos en conciertos

“No podrás olvidar..” ¿Te suena? Sí, es uno de los éxitos de los 90 que seguramente forman parte del soundtrack de tu vida. El fenómeno MYST lo sabe y, por eso, lo ha incluido en sus espectaculares shows llenos de nostalgia, baile y fiesta, a lo largo de una década.

Este 2026, el musical MYST, liderado por Chacho Gaytán, está de fiesta y no es para menos, porque cumple 10 años encendiendo las noches en México con un recorrido musical que conecta generaciones. Te contamos todo lo que debes saber.

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¿Qué es el show de MYST en México?

MYST no es un show musical tradicional. Se trata de una experiencia inmersiva basada en el concepto My Soundtrack, donde más de 40 artistas en escena, entre cantantes, bailarines y músicos en vivo, interpretan éxitos que van desde los años 60 hasta la actualidad.

El resultado es un viaje emocional que mezcla pop, rock y baladas que han marcado generaciones. Desde el primer minuto, el público no solo escucha, sino que se levanta de su silla, canta, baila y revive momentos de su vida a través de la música. Esa es la clave del éxito de este show de MYST, que durante 10 años se ha consolidado como uno de los formatos de entretenimiento más exitosos en México.

Actualmente, el espectáculo se presenta cada fin de semana en el Foro Totalplay, dentro de la plaza comercial Antara, un recinto que ofrece formato íntimo, audio de alta calidad y una experiencia 360°.

MYST presenta el nuevo show Rapsodia

Para celebrar su aniversario, MYST show presenta Rapsodia, una nueva propuesta que surge tras el éxito de “Euphoria”. Este espectáculo combina música en inglés y español en un formato nonstop con más de 100 canciones.

Rapsodia es un recorrido musical que va desde los años 70 hasta los hits actuales, con una producción que apuesta por una experiencia intensa, vibrante y sin pausas. La idea es romper barreras de idioma y convertir la música en un lenguaje universal.

¿Qué otros espectáculos presenta MYST?

Además de Rapsodia, MYST también presenta otros espectáculos como Viviendo de Noche con música en español.

Durante este fin de semana especial habrá dos funciones clave:

Viernes 24: “Viviendo de noche”, un homenaje al pop y rock en español, dura 2 actos de con más de 80 canciones.

Sábado 25: “Rapsodia”, el nuevo concepto que redefine el espectáculo.

Ambos shows forman parte de la celebración por los 10 años de MYST el musical, consolidando su evolución constante.

¿Dónde se compran boletos para MYST?

Los boletos para MYST están disponibles a través de su sitio oficial myst.com.mx, donde también se pueden consultar fechas, horarios y ubicaciones dentro del recinto.

Como parte del festejo, hay un 20% de descuento en la compra de entradas para las funciones del viernes 24 y sábado 25.

Con una década en cartelera, MYST no solo celebra su historia, sino que reafirma por qué sigue siendo uno de los shows más exitosos en México. Entre nostalgia, producción de alto nivel y nuevos conceptos como Rapsodia, todo apunta a que la fiesta en la CDMX apenas comienza si ya estás listo para disfrutar del soundtrack de tu vida.