Así celebró Pedro Pascal su cumpleaños en la CDMX; Clara Brugada y fans lo visitaron en el set de la película “De Noche": VIDEOS

¡No te enteraste! Pedro Pascal está en la Ciudad de México (CDMX) rodando algunas escenas de su nueva película “De Noche”, específicamente, en el Centro Histórico. Entre calles icónicas, luces de producción y decenas de fans mexicanos que le cantaron Las Mañanitas, el también protagonista de The Last of Us se convirtió en tendencia en redes sociales, durante su cumpleaños 51.

De acuerdo con reportes y videos compartidos en plataformas digitales, el rodaje se realizó en locaciones emblemáticas del corazón capitalino, lo que provocó expectativa entre fans que lograron captar al actor en acción. Te contamos cómo fue el encuentro entre el actor y la Jefa de Gobierno Clara Brugada, quien le llevó a la locación un regalo de cumpleaños muy especial.

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Pedro Pascal se encuentra grabando "De Noche" en el Centro Histórico

En las últimas semanas, Pedro Pascal ha sido captado recorriendo algunos lugares emblemáticos de la CDMX como es el Museo de Antropología.

La grabación de la cinta “De Noche” en el Centro Histórico no es casualidad; la producción liderada por el director Todd Haynes busca aprovechar la riqueza visual de la ciudad para construir una narrativa intensa y envolvente.

Este proyecto se perfila como una de las nuevas apuestas del actor chileno, quien continúa consolidando su presencia en el cine internacional.

Por supuesto, los fans mexicanos no dejaron pasar la oportunidad, para cantarle Las Mañanitas al actor, que se dio unos minutos para saludar a los presentes y agradecer por el cariño mostrado.

Clara Brugada visitó a Pedro Pascal para darle un regalo de cumpleaños

Este 2 de abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el set de grabación de la película “De Noche”, ubicado en calles del Centro Histórico. La funcionaria capitalina aprovechó para felicitar a Pedro Pascal por su cumpleaños 51 y le entregó como regalo un hermoso ajolote.

Clara Brugada aprovechó para mencionar que el Gobierno de la CDMX se siente honrado por ser la sede donde se lleve a cabo esta producción y reiteró su apoyo. Por su parte, Pedro Pascal no ocultó su cariño por la capital mexicana.

“Clara, un honor conocerla. Qué linda ciudad; mi favorita ciudad de todo el mundo. Esta película no podría existir si no fuera por México, realmente, y la belleza de México, de la ciudad, es una magia visual que no se podría hacer en otro país, así que la suerte es nuestra”, respondió el actor.

El momento fue compartido en las redes sociales de la jefa de Gobierno, donde llamó la atención de los fans del famoso.

@clarabrugadam Pedro Pascal se encuentra filmando en México. Hoy visitamos la locación para saludarlo y celebrar su cumpleaños. Reconocemos su talento y su destacada trayectoria como uno de los grandes referentes latinos de la industria audiovisual a nivel internacional. @CulturaCiudadMx @Comisión de Filmaciones CDMX ♬ sonido original - Clara Brugada

¿De qué se trata la película “De Noche” protagonizada por Pedro Pascal?

La película “De Noche” se sitúa en los años 30, Pedro Pascal interpreta a un policía en la ciudad de Los Ángeles, en una época definida por la corrupción y la tensión previa a la Segunda Guerra Mundial.

La trama se centra en la historia de amor del personaje de Pedro Pascal con la de Danny Ramírez, un profesor. Ambos se ven forzados a huir a México, escapando de la política local, lo que transforma la trama en un relato de persecución y exilio.