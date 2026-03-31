Las Guerreras K-Pop tendrán presentación en México; fecha, hora y lugar del espectáculo

¿Eres fan de Las Guerreras K-Pop? Tenemos buenas noticias, pues el icónico filme a nivel internacional tendrá dos presentaciones tributo para que todos los amantes de la cultura coreana disfruten de las melodías más importantes y pegajosas esta película.

En esta presentación podrás cantar a todo pulmón junto a toda tu familia, amigos y todos los fans de estas guerreras que buscan acabar con los demonios.

¿Cuándo será la presentación?

La cita es el próximo 28 de abril de 2026 en el Foro Multiusos y el acceso está incluido con el boleto de entrada a la Feria de Puebla 2026.

Se trata de un tributo a la película y para que gran cantidad de fans lo puedan disfrutar tendrá funciones a las 4:00 y a las 6:00 pm

Las Guerreras K-Pop tendrá secuela

El exitoso filme de Las Guerreras K-Pop, la cual ganó en las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Canción por el tema "Golden" en los Premios Oscar 2026, tendrá secuela y los fans ya esperan por ella.

K-Pop Demon Hunters puso en alto a Corea del Sur al difundir parte de su cultura, sobre todo su influencia en el mundo de la música a nivel internacional y ahora buscará repetir los logros conseguidos con una nuevo proyecto.

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¿Qué se sabe de la secuela de Las Guerreras K-Pop?

La secuela de Las Guerreras K-Pop nuevamente contará con la presencia de Maggie Kang y Chris Appelhans como directores y guionistas.

Aunque todavía la plataforma de streaming no ha informado sobre la fecha exacta en que saldrá KPop Demon Hunters 2, el medio especializado en espectáculos Variety señaló que el filme está prevista para estrenarse en 2029.

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