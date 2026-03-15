Así se vivió “Golden” de K-Pop Demon Hunters en los Premios Oscar 2026

La interpretación de "Golden" fue uno de los momentos más esperados dentro de los Premios Oscar 2026 y como era de suponerse, el show no decepcionó ni a los asistentes ni a los miles de espectadores fans de la película K-Pop Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop).

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del grupo ficticio HUNTR/X hicieron vibrar el Teatro Dolby de Los Ángeles junto a profesionales de la danza coreana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el show de K-Pop Demon Hunters?

Con atuendos blancos y dorados, las cantantes brillaron sobre el escenario Hollywood e interpretaron el coro, mientras los bailarines sorprendían a los asistentes con su sincronización.

Aunque si bien su participación duró muy poco, bastó para que la crema y la nata del mundo de la actuación iluminara el Teatro Dolby con lightsticks color dorado y después se levantara y aplaudiera con mucha emoción.

Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026