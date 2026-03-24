¡No te la pongas! Prohíben playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara, Jalisco

¿Tienes boletos para el concierto de los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara? Ni se te ocurra preparar un outfit que incluya tu playera de futbol favorita porque no podrás entrar y te perderás la presentación de la famosa agrupación argentina.

Con el Mundial 2026 en puerta, es normal que también te hayas contagiado de la fiebre futbolera; sin embargo, es importante que tomes en cuenta que el Auditorio Telmex no dejará pasar a nadie que vista este tipo de camisetas. Te contamos los detalles.

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¿Por qué prohibieron las playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara?

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs generó gran expectativa entre los jaliscienses; sin embargo, lo que más llamó la atención es la inusual regla de acceso que difundió el Auditorio Telmex.

Hasta el momento, no se dio una explicación formal acerca de esta extraña prohibición, por lo que se desconoce si la decisión fue tomada por el recinto o por la banda. No obstante, se confirmó que no se permitirá el acceso con playeras de futbol y, en caso de incumplimiento, no habrá posibilidad de reembolso.

“Te recordamos que para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs este 25 de marzo en Auditorio Telmex no se permitirá el ingreso con playeras de fútbol. Tómalo en cuenta al preparar tu outfit y así evitar cualquier inconveniente en el acceso”, confirmó el Auditorio Telmex.

Esta medida ha causado confusión entre los fans de la banda que, como se sabe, siempre ha tenido una muy buena relación con el futbol e incluso algunas de las canciones de Los Fabulosos Cadillacs suelen ser parte de los cantos de la tribuna.

Prohíben las playeras de futbol en concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara. |Instagram

¿Cuándo es el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara?

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo de 2026. El evento comenzará en punto de las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, ubicado en Obreros de Cananea 747, Complejo Belenes, en Zapopan, Jalisco.

Si vas a asistir al concierto y disfrutar de temas icónicos como 'Vasos Vacíos', no olvides, que las playeras de futbol quedan estrictamente prohibidas.

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