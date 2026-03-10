Vive Latino 2026 cambia horarios tras cancelación de tres artistas
El Vive Latino es uno de los festivales más importantes en CDMX y este 2026 participarán bandas nacionales e internaciones y habrá muchas sorpresas.
El festival Vive Latino es uno de los eventos más esperados para los melómanos de CDMX y durante 25 años ha puesto a cantar a millones de personas y este año no será la excepción y si vas a ir te contamos todo lo que debes saber.
Horarios del Vive Latino 2026 por día
Habrá un escenario de Lucha Libre y 5 escenarios de música y el sábado 14 de marzo se presentarán:
- Orqueska
- Enanitos Verdes
- Love of Lesbian
- Enjambre
- Lenny Kravitz
- Maldita Vecindad
- Margaritas podridas
- Mc Davo
- Carlos Sadness
- Juanes
- John Fogerty
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Moenia
- Erin Memento
- Marco Mares
- Nacho Vegas
- White Lies
- Cypress Hill
- Trueno
- Planta Industrial
- Alcalá Norte
- Cuco
- Airbag
- Ke Personajes
- Los Amigos Invisibles
- Los Pream
- Los Viejos
- Madreperla
- Chetes
- Los Látigos
Mientras que el domingo 15 de marzo ofrecerán concierto:
- Triciclo Circus Band
- Dread Mar I
- Música Pa Mandar a Volar Vol.2
- Fobia
- Los Fabulosos Cadillacs
- Steve Aoki
- Kevis & Maykyy
- Percance
- Santa Sabina
- Esteman & Daniela Spalla
- Illia Kuryaki and The Valderramas
- The Smashing Pumpkins
- Banda Machos
- Malcriada
- Ladrones
- Hermanos Gutiérrez
- Rusowsky
- Allison
- Rich Mafia
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Conociendo Rusia
- Liran´roll
- Tom Morello
- Avatar
- Filtro
- Beta
- Dubioza Kolektuv
- Monobloc
- Hello Seahorse!
- Meridian Brothers
Cabe mencionar que esta actualización de horarios surgió luego de que Nafta, Moby y The Mars Volta cancelaran sus presentaciones.
Stan up en el Vive Latino 2026
Pero no solo habrá música pues también podrás disfrutar de shows de stand up donde se presentarán:
Sábado 14 de marzo
- Oscar Estilla
- Alexa Zuart
- Pur de Patos
- Gianni Pex, Lalo Elizarraras y Rulo Matias
Domingo 15 de marzo
- Ídolos del Open
- Sirenas de Barrio
- Isabel Fernández
- Daniel Sosa
El festival Vive Latino se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP y comenzará a partir de las 15:20 horas y terminará a las 02:20 horas.
