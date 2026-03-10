adn bueno
Breaking News

Suman 3 muertos tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad, CDMX; desactivan servicios de emergencia

Vive Latino 2026 cambia horarios tras cancelación de tres artistas

El Vive Latino es uno de los festivales más importantes en CDMX y este 2026 participarán bandas nacionales e internaciones y habrá muchas sorpresas.

Horarios actualizados del festival Vive Latino 2026
Festival Vive Latino 2026|X: @vivelatino

Escrito por: Itandehui Cervantes

El festival Vive Latino es uno de los eventos más esperados para los melómanos de CDMX y durante 25 años ha puesto a cantar a millones de personas y este año no será la excepción y si vas a ir te contamos todo lo que debes saber.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Horarios del Vive Latino 2026 por día

Habrá un escenario de Lucha Libre y 5 escenarios de música y el sábado 14 de marzo se presentarán:

  • Orqueska
  • Enanitos Verdes
  • Love of Lesbian
  • Enjambre
  • Lenny Kravitz
  • Maldita Vecindad
  • Margaritas podridas
  • Mc Davo
  • Carlos Sadness
  • Juanes
  • John Fogerty
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Moenia
  • Erin Memento
  • Marco Mares
  • Nacho Vegas
  • White Lies
  • Cypress Hill
  • Trueno
  • Planta Industrial
  • Alcalá Norte
  • Cuco
  • Airbag
  • Ke Personajes
  • Los Amigos Invisibles
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Madreperla
  • Chetes
  • Los Látigos

Mientras que el domingo 15 de marzo ofrecerán concierto:

  • Triciclo Circus Band
  • Dread Mar I
  • Música Pa Mandar a Volar Vol.2
  • Fobia
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Steve Aoki
  • Kevis & Maykyy
  • Percance
  • Santa Sabina
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Illia Kuryaki and The Valderramas
  • The Smashing Pumpkins
  • Banda Machos
  • Malcriada
  • Ladrones
  • Hermanos Gutiérrez
  • Rusowsky
  • Allison
  • Rich Mafia
  • Reyna Tropical
  • Rigoberta Bandini
  • Conociendo Rusia
  • Liran´roll
  • Tom Morello
  • Avatar
  • Filtro
  • Beta
  • Dubioza Kolektuv
  • Monobloc
  • Hello Seahorse!
  • Meridian Brothers

Cabe mencionar que esta actualización de horarios surgió luego de que Nafta, Moby y The Mars Volta cancelaran sus presentaciones.

Stan up en el Vive Latino 2026

Pero no solo habrá música pues también podrás disfrutar de shows de stand up donde se presentarán:

Sábado 14 de marzo

  • Oscar Estilla
  • Alexa Zuart
  • Pur de Patos
  • Gianni Pex, Lalo Elizarraras y Rulo Matias

Domingo 15 de marzo

  • Ídolos del Open
  • Sirenas de Barrio
  • Isabel Fernández
  • Daniel Sosa

El festival Vive Latino se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP y comenzará a partir de las 15:20 horas y terminará a las 02:20 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO