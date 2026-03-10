Vive Latino 2026 cambia horarios tras cancelación de tres artistas

El festival Vive Latino es uno de los eventos más esperados para los melómanos de CDMX y durante 25 años ha puesto a cantar a millones de personas y este año no será la excepción y si vas a ir te contamos todo lo que debes saber.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Horarios del Vive Latino 2026 por día

Habrá un escenario de Lucha Libre y 5 escenarios de música y el sábado 14 de marzo se presentarán:

Orqueska

Enanitos Verdes

Love of Lesbian

Enjambre

Lenny Kravitz

Maldita Vecindad

Margaritas podridas

Mc Davo

Carlos Sadness

Juanes

John Fogerty

El Gran Combo de Puerto Rico

Moenia

Erin Memento

Marco Mares

Nacho Vegas

White Lies

Cypress Hill

Trueno

Planta Industrial

Alcalá Norte

Cuco

Airbag

Ke Personajes

Los Amigos Invisibles

Los Pream

Los Viejos

Madreperla

Chetes

Los Látigos

Mientras que el domingo 15 de marzo ofrecerán concierto:

Triciclo Circus Band

Dread Mar I

Música Pa Mandar a Volar Vol.2

Fobia

Los Fabulosos Cadillacs

Steve Aoki

Kevis & Maykyy

Percance

Santa Sabina

Esteman & Daniela Spalla

Illia Kuryaki and The Valderramas

The Smashing Pumpkins

Banda Machos

Malcriada

Ladrones

Hermanos Gutiérrez

Rusowsky

Allison

Rich Mafia

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Conociendo Rusia

Liran´roll

Tom Morello

Avatar

Filtro

Beta

Dubioza Kolektuv

Monobloc

Hello Seahorse!

Meridian Brothers

Cabe mencionar que esta actualización de horarios surgió luego de que Nafta, Moby y The Mars Volta cancelaran sus presentaciones.

Se actualizan los horarios pic.twitter.com/nlgCpBzlVv — Vive Latino (@vivelatino) March 9, 2026

Stan up en el Vive Latino 2026

Pero no solo habrá música pues también podrás disfrutar de shows de stand up donde se presentarán:

Sábado 14 de marzo



Oscar Estilla

Alexa Zuart

Pur de Patos

Gianni Pex, Lalo Elizarraras y Rulo Matias

Domingo 15 de marzo



Ídolos del Open

Sirenas de Barrio

Isabel Fernández

Daniel Sosa

El festival Vive Latino se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP y comenzará a partir de las 15:20 horas y terminará a las 02:20 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.