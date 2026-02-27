OMS reporta crisis de salud mental y falta de tratamientos en México y el mundo

La salud mental enfrenta una presión inédita en México y el mundo. Autoridades sanitarias, organismos internacionales y especialistas alertan que la demanda de atención crece en 2026, mientras el acceso a tratamientos sigue limitado. Ansiedad y depresión encabezan los diagnósticos y afectan la productividad, la vida familiar y la estabilidad social.

En México, cerca de 24 millones de personas viven con algún trastorno mental. Sin embargo, menos del 40% recibe atención adecuada. El presupuesto destinado al rubro representa apenas el 1.5% del gasto total en salud, cifra menor a la recomendada por la OMS.

Aumento global de trastornos mentales

Más de mil millones de personas padecen algún trastorno mental en el mundo. La ansiedad y la depresión generan pérdidas económicas millonarias cada año. Expertos advierten que la atención temprana reduce costos sociales y hospitalarios.

La OMS impulsa que la atención primaria integre servicios psicológicos y psiquiátricos. La meta es ampliar cobertura y reducir brechas entre países ricos y de bajos ingresos.

Barreras económicas y estigma social

El estigma frena la búsqueda de ayuda profesional. Muchas personas temen juicios o discriminación laboral. Esta presión retrasa diagnósticos y agrava síntomas.

El costo de consultas y medicamentos también limita el acceso. En el sistema público existen avances en abasto, pero persisten retos en seguimiento continuo.

Redes sociales y orientación médica

Psiquiatras utilizan TikTok e Instagram para difundir información confiable. Esta estrategia acerca la salud mental a jóvenes y reduce prejuicios.

Especialistas recomiendan verificar cédula profesional y certificaciones. La información sin respaldo puede generar diagnósticos erróneos o tratamientos inadecuados.

Riesgos de automedicación y mercado ilegal

El uso sin receta de ansiolíticos y antidepresivos provoca dependencia y efectos adversos. En adultos mayores aumenta el riesgo de caídas y deterioro cognitivo.

El mercado negro ofrece acceso fácil, pero no resuelve causas profundas. Médicos insisten en evaluación clínica integral antes de iniciar cualquier fármaco.