Todo listo para los Oscar 2026: Conan O’Brien repite como anfitrión en la noche más importante del cine

La industria del cine se prepara para una nueva edición de los Premios Oscar. La ceremonia de 2026 se realizará el domingo 15 de marzo en Los Ángeles y, a pocos días del evento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya confirmó quién será el conductor principal de la gala, así como parte de los presentadores que entregarán las estatuillas.

El encargado de conducir la ceremonia será Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión por segundo año consecutivo. El comediante estadounidense ya estuvo al frente de la gala de 2025 y su desempeño fue bien recibido tanto por el público como por la crítica.

Conan O'Brien repetirá conducción

La Academia decidió volver a apostar por el presentador tras los buenos resultados de audiencia obtenidos en la edición pasada. De acuerdo con reportes de la industria televisiva en Estados Unidos, la ceremonia de 2025 alcanzó alrededor de 19.7 millones de espectadores, la cifra más alta para los Oscar en aproximadamente cinco años.

O’Brien es una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense, especialmente por su trayectoria en programas de entrevistas nocturnos.

¿Quién es Conan O'Brien?

Durante casi tres décadas ha sido parte del formato “late night”, donde desarrolló un estilo de humor basado en la improvisación y la comedia absurda.

Su carrera como conductor comenzó con Late Night with Conan O’Brien, programa que encabezó entre 1993 y 2009. Posteriormente tomó el mando de The Tonight Show, uno de los espacios más emblemáticos de la televisión en Estados Unidos. Más adelante lanzó su propio programa, Conan, que se transmitió durante más de diez años.

Antes de convertirse en conductor, también trabajó como guionista en programas de comedia. Formó parte del equipo creativo de Saturday Night Live y participó como escritor en algunos episodios de Los Simpson, una de las series animadas más influyentes de la televisión.

“Frankenstein” obtiene 9 nominaciones al Oscar

Presentadores confirmados para los Premios Oscar 2026

Además del conductor principal, la Academia de Hollywood ha revelado varias rondas de presentadores que subirán al escenario para entregar los premios durante la ceremonia.

Entre los nombres confirmados se encuentran:



Anne Hathaway

Paul Mescal

Robert Downey Jr.

Will Arnett

Priyanka Chopra Jonas

Gwyneth Paltrow

Adrien Brody

Javier Bardem

Kieran Culkin

Chris Evans

Chase Infiniti

Mikey Madison

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Maya Rudolph

Zoe Saldaña

Hasta ahora, la Academia no ha confirmado qué categorías entregará cada celebridad durante la gala.

¿Cuándo y dónde ver la transmisión de los Oscar 2026?

La edición número 98 de los premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos. Lo podrás ver en Azteca 7.

En México, estos son los horarios:



16:00 horas (tiempo del centro del país): inicio de la Alfombra Roja (cobertura previa y llegada de celebridades)

(tiempo del centro del país): inicio de la Alfombra Roja (cobertura previa y llegada de celebridades) 17:00 horas: inicio oficial de la Ceremonia de Premiación

