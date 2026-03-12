Todo listo para los Oscar 2026: Conan O’Brien repite como anfitrión en la noche más importante del cine
La Academia confirmó a las estrellas que entregarán los premios este 15 de marzo; te decimos dónde ver la transmisión y a qué hora inicia en México.
La industria del cine se prepara para una nueva edición de los Premios Oscar. La ceremonia de 2026 se realizará el domingo 15 de marzo en Los Ángeles y, a pocos días del evento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya confirmó quién será el conductor principal de la gala, así como parte de los presentadores que entregarán las estatuillas.
El encargado de conducir la ceremonia será Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión por segundo año consecutivo. El comediante estadounidense ya estuvo al frente de la gala de 2025 y su desempeño fue bien recibido tanto por el público como por la crítica.
Catch the Oscars live March 15th on ABC and Hulu, hosted by Conan O’Brien. Expect the unexpected. #Oscars pic.twitter.com/0jUaYQATPZ— The Academy (@TheAcademy) January 2, 2026
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Conan O'Brien repetirá conducción
La Academia decidió volver a apostar por el presentador tras los buenos resultados de audiencia obtenidos en la edición pasada. De acuerdo con reportes de la industria televisiva en Estados Unidos, la ceremonia de 2025 alcanzó alrededor de 19.7 millones de espectadores, la cifra más alta para los Oscar en aproximadamente cinco años.
O’Brien es una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense, especialmente por su trayectoria en programas de entrevistas nocturnos.
¿Quién es Conan O'Brien?
Durante casi tres décadas ha sido parte del formato “late night”, donde desarrolló un estilo de humor basado en la improvisación y la comedia absurda.
Su carrera como conductor comenzó con Late Night with Conan O’Brien, programa que encabezó entre 1993 y 2009. Posteriormente tomó el mando de The Tonight Show, uno de los espacios más emblemáticos de la televisión en Estados Unidos. Más adelante lanzó su propio programa, Conan, que se transmitió durante más de diez años.
Antes de convertirse en conductor, también trabajó como guionista en programas de comedia. Formó parte del equipo creativo de Saturday Night Live y participó como escritor en algunos episodios de Los Simpson, una de las series animadas más influyentes de la televisión.
“Frankenstein” obtiene 9 nominaciones al Oscar
Presentadores confirmados para los Premios Oscar 2026
Además del conductor principal, la Academia de Hollywood ha revelado varias rondas de presentadores que subirán al escenario para entregar los premios durante la ceremonia.
Entre los nombres confirmados se encuentran:
- Anne Hathaway
- Paul Mescal
- Robert Downey Jr.
- Will Arnett
- Priyanka Chopra Jonas
- Gwyneth Paltrow
- Adrien Brody
- Javier Bardem
- Kieran Culkin
- Chris Evans
- Chase Infiniti
- Mikey Madison
- Demi Moore
- Kumail Nanjiani
- Maya Rudolph
- Zoe Saldaña
Hasta ahora, la Academia no ha confirmado qué categorías entregará cada celebridad durante la gala.
¡Ibarreche está de vuelta! Azteca contará con equipo estelar para conducir los Premios Oscar 2026
Prepárate para la edición 98 de los Premios de la Academia; descubre quiénes acompañarán a Linet Puente y Ricardo Casares en la transmisión de Azteca 7.
¿Cuándo y dónde ver la transmisión de los Oscar 2026?
La edición número 98 de los premios de la Academia se realizará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos. Lo podrás ver en Azteca 7.
En México, estos son los horarios:
- 16:00 horas (tiempo del centro del país): inicio de la Alfombra Roja (cobertura previa y llegada de celebridades)
- 17:00 horas: inicio oficial de la Ceremonia de Premiación
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.