Imperdible VIDEO del primer adelanto de los nuevos capítulos de Malcolm el de en Medio

Después de varias semanas de espera por ver las primeras imágenes de la nueva temporada de Malcolm el de en Medio , este lunes 29 de diciembre y en el marco de las celebraciones por Año Nuevo, la plataforma de Hulu reveló el primer adelanto de la exitosa serie de comedia que regresará con nuevos capítulos en 2026.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se publicó el video de poco menos de un minuto en el que se adelantó la trama, nuevos personajes que se incorporarán a la serie, así como la “disputa” que se vive dentro de la familia “Wilkerson”.

"Malcolm":

Por el primer adelanto de los nuevos episodios de 'Malcolm el de en Medio' pic.twitter.com/qiGtipwvHl — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 29, 2025

Primer adelanto de la nueva serie de Malcolm el de en Medio

En el adelanto de Malcolm el de en Medio “Life´s still unfair”, se aprecia a Lois regañando a una parte de los integrantes de la familia Wilkerson, así como a Francis y Hal interactuando con personajes famosos de la serie.

Por otro lado, se deja ver que Malcolm puso una distancia muy marcada con el resto de su familia, por lo cual intenta encontrar la mejor forma de ingresar en la nueva dinámica que se presenta con más y nuevos personajes.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de Malcolm el de en Medio?

Más allá de revelar el adelanto de lo que se verá en la nueva miniserie de Malcolm el de en Medio , se dio a conocer que la producción estará saliendo al aire el próximo 10 de abril del 2026 a través de la plataforma de Disney+ en nuestro país.

Vale la pena mencionar que únicamente serán cuatro capítulos los que se podrán ver en esta nueva producción de la exitosa serie de televisión.

¿De qué tratará la nueva serie de Malcolm el de en Medio?

De acuerdo con la información que se ha ido revelando con el paso de los días, la nueva serie de Malcolm el de en Medio marcará el regreso del personaje interpretado por Frankie Muniz con su familia, a la cual dejó de ver a lo largo de los últimos 10 años.

Malcolm acudirá a una celebración de sus padres y en esta, deberá presentar a su hija y su novia, las cuales no han tenido contacto alguno con Lois, Hal, Francis y el resto de la familia Wilkerson.

