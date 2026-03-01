Las Guerreras Mágicas llegará en concierto sinfónico a la CDMX, fecha y precio de los boletos

¡Atención amantes del anime! La Ciudad de México (CDMX) celebrará a lo grande el 30° aniversario de Magic Knight Rayearth: Las Guerreras Mágicas y lo hará con un concierto sinfónico, que tendrá como invitada especial a Naomi Tamura, la voz original detrás de los temas icónicos.

Tras el éxito rotundo, Pegasus Fantasy y Dragon Ball, ahora toca el turno de Las Guerreras Mágicas, anime clásico que marcó un antes y un después en el anime. Así como en los eventos anteriores, la Orquesta Sinfónica Sincrophonia, bajo la magistral dirección de Rodrigo Cadet, interpretará los arreglos sinfónicos.

¿Cuándo será el concierto de Las Guerreras Mágicas?

El próximo 8 de agosto, el Pepsi Center WTC será el escenario de una celebración épica, por lo que si te consideras un fan del anime no te puedes perder este evento de clase mundial.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Céfiro VIP: 3 mil pesos Meet & Greet (Foto y Autógrafo con Naomi Tamura) + Kit VIP Exclusivo

Autozam VIP: 2 mil 500 pesos, ubicación preferencial + Kit VIP Exclusivo

Chizeta: Mil 500 pesos, acceso general

Fahren: Mil pesos, acceso general

PCD: Mil 400 pesos, personas con discapacidad

*Los precios expresados no incluyen cargos por servicio de la boletera.

Mapa del concierto de Las Guerreras Mágicas

¿Cuándo comenzará la venta de boletos para Las Guerreras Mágicas?

La venta de boletos iniciará el próximo lunes 2 de marzo a las 11:00 AM hora de la CDMX a través de la plataforma de Ticketmaster México y las taquillas del recinto. Los asistentes de las zonas Céfiro y Autozam recibirán artículos exclusivos que no estarán a la venta de forma individual, convirtiendo su entrada en un verdadero artículo de colección.

