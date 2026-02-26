Demon Slayer sale de la pantalla para cautivar a los fans con su música

Una fantástica noche vivieron los fans de los cazadores de demonios con el concierto sinfónico de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, en donde se interpretaron los mejores temas de la icónica serie que ha cautivado a una gran audiencia a nivel internacional.

Desde antes de que comenzara el concierto la emoción ya se sentía en el aire, pues los fans no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías con sus atuendos inspirados en la serie.

¿Cómo fue el concierto de Demon Slayer?

El concierto comenzó poco después de las 20:30 horas y desde el primer momento dejó en claro el talento de los músicos, la mayoría con instrumentos de cuerdas.

El repertorio de canciones abarcó desde los temas más tristes como los que se pueden escuchar en las batallas más épicas, es decir desde que Tanjiro pierde a toda su familia hasta la gran lucha de Rengoku en el Tren Infinito.

Batallas épicas en las pantallas del Auditorio Nacional

Tanjiro Kamado, su hermana Nezuko, y sus amigos Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, es decir, los personajes principales del anime, tuvieron su gran momento en las pantallas del Auditorio, ya que la Orquesta Sinfónica de Minería, decidió interpretar sus temas característicos.

Aunque si bien, LiSA no estuvo presente en el evento, la música fue memorable, sobre todo en el Auditorio sonó llegó el recinto con la melodía "Kamado Tanjirou No Uta".

