¿Para cuál ahorrarías? Precio de los festivales cada vez más caros

Cada vez es más difícil poder ir a todos los festivales, ya que en los últimos años se ha registrado un aumento en el precio, lo que sin duda es una mala noticia para los amantes de la música.

A lo largo del año hay varios festivales y conciertos enfocados en uno o varios géneros, que sirven como distractores de la vida rutinaria, sin embargo, estos se han encarecido.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Aumento de precio de los festivales

Aunque si bien algunos festivales han disminuido sus costos, la mayoría los aumentó, lo que dificulta ir acompañado, porque eso significa un mayor gasto. Ante este panorama, los fans deben tomar decisiones sobre a cuál o cuáles ir.

¿Cuáles son los festivales que han aumentado de precio?

Festival Akamba

El festival Akamba 2026 se realizará el 25 de abril de 2026 en los Campos de Agave, situados en el Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco. Este evento rinde homenaje al fuego y tiene un costo de mil 890 pesos por boleto únicamente a zona general del festival. Este boleto incluye acceso a zona Backstage, autobús, estacionamiento, ni Akamba Express.

Festival City Querétaro

El festival City fue uno de los eventos de entretenimiento que más aumentaron de costo, ya que el boleto en el 2025 costaba mil 483 ahora tiene un precio de mil 999 si quieres un lugar city plus.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.