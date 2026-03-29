Lee Sang Bo y los K-dramas que lo hicieron famoso antes de morir

El actor surcoreano Lee Sang Bo murió el 27 de marzo de 2027 en su residencia de Pyeongtaek, Corea del Sur, y a pesar de que su fallecimiento provocó una gran sorpresa y conmoción, muchos optaron por evitar las especulaciones y honrar su memoria.

Lee Sang Bo fue encontrado sin vida en su domicilio, alrededor del mediodía, por un familiar quien habría acudido a la residencia, después de no localizar por ninguna parte al actor. La triste noticia fue confirmada posteriormente por su agencia Korea Management Group.

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¿Quién era Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo nació en 1981 y comenzó su carrera como actor con el K-drama "Invisible Man Choi Jang Soo" en 2006 y durante las siguientes dos décadas fue un artista clave en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, en el 2022 casi se acaba su carrera como actor, pues se le vinculó erróneamente con el consumo de drogas, cuando solo se trataba de medicamentos por un tratamiento psiquiátrico.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, por lo que la agencia pidió a los fanáticos y usuarios de redes sociales evitar caer en especulaciones. No obstante, medios locales afirman que el actor pasaba desde hace varios años por un cuadro grave de depresión.

¿Qué K-dramas forman parte de su legado?

Lee Sang Bo destacó en varias producciones entre ellas "Miss Monte Cristo", "Privare Lives", "Rugal" y "Elegant Empire". De igual manera, participó en series como "Cruel Love" y "Daughters-in-Iaw" y en la película japonesa “Kisarazu Cat’s Eye: The Movie 2”.

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