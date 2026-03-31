Skeletor toma el control en el NUEVO tráiler del live action de “Masters of the Universe”

Ahora, ¿quién tiene el poder? El live action más esperado del verano, ‘Masters of the Universe' ya dejó ver su carta más oscura: un nuevo tráiler confirma que Skeletor ha tomado el control de Eternia, llevando al límite a sus habitantes.

El mundo está devastado, la amenaza es total y el destino de Eternia depende de alguien que todavía no sabe quién es realmente. La producción de Amazon MGM Studios apuesta por una narrativa más intensa y visualmente impactante, donde el caos reina y el héroe aún tiene miedo de usar su poder. ¿Lo logrará?

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¿Qué se vio en el nuevo tráiler de 'Masters of the Universe'?

El segundo adelanto del live action ‘Masters of the Universe’ muestra un panorama desolador. Una ciudad en ruinas, ejércitos sometidos y un Skeletor mucho más poderoso que en versiones anteriores. El villano aparece dominando territorios clave, consolidando su control absoluto mientras siembra miedo.

Las escenas también dejan ver espectaculares escenas de acción y efectos visuales que apuntan a una producción ambiciosa. Entre combates, criaturas y tecnología fantástica, el tono se siente más oscuro y épico que el recordado He-Man, de los años 80.

Además,el drama es mucho más emocional, pues vemos al príncipe Adam en una batalla no solo contra Skeletor, sino contra sí mismo. La historia gira en torno a la identidad, el destino y el peso de convertirse en héroe cuando todo parece perdido.

¿De qué se trata el live action de ‘Masters of the Universe’?

La nueva versión de Masters of the Universe 2026, dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine, sigue a un joven que deberá descubrir su verdadero origen para convertirse en He-Man, el único capaz de enfrentar a Skeletor y recuperar el equilibrio en Eternia.

De acuerdo con lo revelado, el protagonista inicia su camino lejos de su mundo natal, sin conocer su legado. Sin embargo, conforme avanza la historia, se enfrenta a señales que lo obligan a aceptar su destino y regresar para luchar por su planeta.

Por ahora, el avance deja una cosa clara: Skeletor lleva la ventaja… y el tiempo corre en contra de He-Man. La gran pregunta es si el héroe llegará a tiempo para salvar Eternia o si el dominio del villano será definitivo.

¿Cuándo se estrena Masters of the Universe en México?

Sabemos que ya estás listo para disfrutar de esta cinta que promete revivir una de las franquicias más queridas y recordadas por quienes crecieron en los 80. ¡Falta poco! Si eres fan de He-Man, te contamos que la película 'Masters of the Universe' llegará este verano a las salas de cine en México, el estreno está programado para el próximo 5 de junio de 2026.