De Pink a Yeri Mua: Lista completa de conciertos cancelados en México en lo que va del 2026

¿Te toco? En lo que va del 2026, los conciertos cancelados en México se han convertido en una constante que ha sorprendido y frustrado a miles de fans. Desde grandes estrellas internacionales como Pink hasta fenómenos virales como Yeri Mua, la lista de shows cancelados sigue creciendo, generando dudas sobre reembolsos, organización y el futuro de los espectáculos en vivo en el país.

Festivales, giras y presentaciones individuales han sido suspendidos en distintas ciudades, lo que ha llamado la atención de los fans mexicanos. Pero, ¿qué está pasando y cuáles son los conciertos cancelados? Te contamos.

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Lista de conciertos cancelados en México en 2026

La lista de conciertos cancelados incluye artistas internacionales, nacionales y eventos masivos que ya estaban confirmados y con boletos vendidos. Entre los casos más destacados se encuentran:

Ciudad de México

Yeri Mua en el Auditorio Nacional

en el Auditorio Nacional Los Ángeles Azules en P. de Toros La México

Lucho SSJ en el Foro Puebla

PINK en el Estadio GNP Seguros

en el Estadio GNP Seguros Carolina Ross en el Teatro Metropolitan

KIKUO en el Pabellón Oeste

en el Pabellón Oeste The Mars Volta en el Vive Latino 2026

MUTEK MX en el Museo Anahuacalli

Monterrey

KIKUO en Pa’l Norte 2026

Yeri Mua en el Showcenter Complex

Kaydy Cain en el Showcenter Complex

Querétaro

Festival Vibra 2026

Yeri Mua en el Foro Arpa

Cabo San Lucas

Festival Chrysalis 2026

Guadalajara

Yeri Mua en el Teatro Estudio Cavaret

Jason Mraz en el Teatro Diana

Portugal.The Man en el Teatro Estudio Cavaret

KIKUO en C4 Concert House

Kali Uchis en el Auditorio TELMEX

Duelo en la Arena Guadalajara

Kaydy Cain en C4 Concert House

Camera Obscura en C4 Concert House

Puebla

Rawayana en el Auditorio GNP Seguros

Yeri Mua en el Auditorio Explanada

Además, algunos espectáculos han sido reprogramados, lo que ha obligado a los asistentes a iniciar procesos de reembolso.

¿Por qué se están cancelando conciertos en México?

Las razones detrás de los shows cancelados son diversas, pero hay factores que se repiten en varios casos. Uno de los principales motivos ha sido el contexto de inseguridad en el país, sobre todo, tras el operativo en el que se logró la detención de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien incluso murió tras ser detenido.

Uno de los casos más relevantes fue el de Kali Uchis, quien tenía programado un concierto el 22 de febrero en el Auditorio Telmex, el mismo día en el que se llevó a cabo el operativo que disparó distintos bloqueos y quema de establecimientos en distintos estados del país. El concierto fue cancelado debido a la inseguridad que se vivía en la región.

También influyen factores económicos, como la baja venta de boletos en algunos eventos, lo que vuelve inviables ciertas presentaciones. En otros casos, se han señalado conflictos con promotores o condiciones contractuales.

Incluso, algunos festivales han tenido que ajustar su cartel debido a cancelaciones en cadena, lo que evidencia una fragilidad en la organización de eventos masivos en 2026.Tal es el caso de La Arrolladora Banda El Limón y Silvana Estrada decidieron posponer sus presentaciones en Guadalajara. En el caso de Silvana Estrada, su concierto fue reprogramado para el 17 de abril en el Teatro Diana.

Reembolsos y lo que deben saber los fans

Ante esta ola de conciertos cancelados en México, una de las principales preocupaciones del público es el dinero invertido.

En la mayoría de los casos, las boleteras han anunciado procesos de reembolso, aunque estos pueden tardar varias semanas. Sin embargo, no todos los eventos aplican las mismas políticas, por lo que se recomienda revisar directamente con la empresa organizadora.

También hay shows que han sido reprogramados, lo que permite conservar los boletos para una nueva fecha, aunque esto no siempre es opción para todos los asistentes.