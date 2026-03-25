Seo In-Guk se viste de mariachi y se vuelve mexicano en su tour Two Sides

Seo In-Guk se sinceró con sus fanáticas mexicanas en La Maraka, Ciudad de México, y agradeció todo su apoyo durante su carrera como cantante y actor, no sin antes recrear trends virales de TikTok e interpretar algunas de sus melodías más exitosas.

Llenas de carisma, las Heartriders mexicanas recibieron en el escenario al protagonista de "Fatalidad a tu servicio", un K-dramas que han enamorado al público mexicano.

"Hola, soy Seo In-Guk, encantado de conocerlos, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes", dijo al verse sorprendido ante tantos gritos de aceptación en su tour Two Sides.

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Seo In-Guk y su carrera como actor

Seo In-Guk, quien celebra 17 años de trayectoria, aseguró que siempre soñó en ser cantante, por lo que audiciono para un programa que se llamaba Star Key, en donde consiguió el primer primer lugar "por milagro del cielo".

"Como resultado de mis 17 años de carrera estoy muy feliz enfrente de ustedes"..."Sin ustedes esto no habría sido posible, no hubiera venido aquí a México para compartir este rato tan bonito".

Tacos de tripa, los favoritos de Seo In-Guk

Al hablar sobre las comidas más deliciosas de México, el cantante aseguró que aunque si bien ya probó los tacos, los que más le gustaron fueron los de tripa.

"De hecho me están esperando ahorita en mi habitación, apenas termine el show me los voy a comer", señaló Seo In-Guk.

Seo In-Guk orgulloso de la persona en que se ha convertido

Al ser cuestionado sobre su desarrollo profesional y qué sobre cuál Seo In-Guk elegiría, si a su yo del pasado o el actual, el cantante señaló que al que hay en el presente, debido a que ha trabajado muy duro en su carrera como artista, la gente que ha conocido y todo lo que ha aprendido.

Seo In-Guk ya es mexicano



Sin duda uno de los momentos que más icónicos de la noche fue cuando Seo In-Guk se puso el traje de mariachi, ya que cautivó a más de una fan. A un mismo tono, las Heartriders gritaron "Seo In-Guk, hermano, ya eres mexicano".