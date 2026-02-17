Las Guerreras K-Pop harán historia en los BRIT Awards con presentación especial

La música sur coreana está en lo más alto de la cima y subirá incluso hasta el cielo después de que Las Guerreras K-Pop participen en los BRIT Awards, los premios anuales de la Industria Fonográfica Británica.

Sí, así como lo escuchaste, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, integrantes de Huntr/X dará una presentación especial en los Premios BRIT Awards 2026 y se convertirá en el primer grupo de K-Pop en dar un show en el evento, debido a que sus canciones ya marcaron un antes y un después en el mundo de la música.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será la presentación de Las Guerreras K-Pop?

El trío, quien interpreta las melodías más destacadas de la película K-Pop Demon Hunters: Las Guerreras K-Pop, cantarán al exterior del Co-op Live de Mánchester, al cual podrán acceder fans. Este show se grabará previamente y se emitirá el sábado 28 de febrero.

Ella es BIBI, la idol disidente del K-pop y reina de la polémica

¿Cómo ver la presentación de los BRIT Awards?

Como cada año, los BRIT Awards, se transmitirán en vivo a través de su canal oficial de YouTube, por lo que si eres fan de Las Guerreras K-Pop te recomendamos no perderte su presentación.

Las Guerreras K-Pop ahora son funkos y preparan fecha de lanzamiento ¡Amazon hace un llamado a todos los fans y coleccionistas! Los Funkos de Rumi, Mira y Zoey se ven adorables y capta por completo su estilo, así puedes apartar tu figura. 16 febrero, 2026

¿Cómo impactaron Las Guerreras K-Pop en México?

La película de Las Guerreras K-Pop impactó de manera muy fuerte al público mexicano, ya que ahora las canciones se reproducen el radio y plataformas, mientras que los personajes ya son peluches y figuras coleccionables.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

