Así es la colección de prendas del Sapo Concho de Bad Bunny con la NFL ¡Toma todo mi dinero Conejo Malo!

El talento de Bad Bunny lo hará pasar a la historia como el primer cantante latino en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, pero también, su creatividad lo hizo pasar a la historia co una colaboración con la NFL que no sabíamos que necesitábamos y ahora nos urge tener en el clóset.

Nos referimos a la nueva colección de ropa Sapo Concho, una colaboración de El Conejo Malo con la NFL, protagonizada por el divertido personaje Concho, que apareció en su cortometraje Debí Tirar Más Fotos. Te contamos los detalles.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en último concierto de CDMX

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo es la colección Sapo Concho de Band Bunny con la NFL?

Concho es una especie endémica de Puerto Rico en peligro de extinción y funciona para Bad Bunny como una poderosa herramienta de identidad, memoria, resistencia cultural y conexión, ideas que el artista puertorriqueño ha defendido y con las que pisará el escenario del Levi's® Stadium el próximo 8 febrero de 2026.

La colección de Bad Bunny en colaboración con la NFL cuenta con el Sapo Concho como protagonista de prendas de cada uno de los 32 equipos que integran la NFL. La nueva colección de la NFL incluye playeras gráficas, sudaderas oversize, gorras New Era y uno de los artículos más codiciados: llaveros de peluche coleccionables donde el Sapo Concho luce los uniformes y colores de cada franquicia de la NFL.

ENLACE de compra.

¿Cuánto cuesta la colección de Sapo Concho?

La icónica colección de Bad Bunny con la NFL ya está a la venta desde el 24 de enero de 2026 y los precios se pueden revisar en el sitio oficial de la merch de la NFL. Sin embargo, solo se lanzó la primera cápsula. La segunda cápsula de la Súper Tazón Collection se lanzará el próximo 8 de febrero, justo el día en el que se celebra el Super Bowl.

Se menciona que esta segunda edición incluirá prendas exclusivas e incluso unos tenis de edición limitada.

Las colecciones están disponibles en preventa a través de NFLShop.com, Fanatics.com, NewEraCap.com y elsupertazon.com.

Los precios van desde llaveros de 40 dólares, aproximadamente 687 pesos, playeras de 55 dólares (945 pesos) y gorras en 60 dólares (1,030 pesos).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.