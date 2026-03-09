Estados Unidos prepara multas y sanciones a todos los migrantes mayores de 14 años que no cumplan estos requisitos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mantiene vigente el registro obligatorio para extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en territorio estadounidense por más de 30 días. El incumplimiento de esta normativa federal conlleva multas severas, tiempo en prisión y procesos de deportación inmediata.

Estados Unidos no perdona: multas, cárcel y sanciones para migrantes que incumplen el registro de USCIS

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que la mayoría de los no ciudadanos estadounidenses deben proporcionar sus huellas dactilares y datos biográficos para obtener una prueba de registro oficial. La normativa clasifica la omisión de este trámite como un delito menor que activa prioridades de control civil y penal bajo la nueva orden ejecutiva.

Las sanciones económicas y penales por incumplimiento incluyen:

Cobros de hasta $5,000 dólares por no solicitar el registro de forma voluntaria. Pena de prisión: Hasta seis meses de cárcel para quienes se nieguen a proporcionar sus datos biométricos.

El gobierno federal instruyó a las agencias tratar estos requisitos como una prioridad de aplicación de la ley a partir de abril de 2025.

¿Qué migrantes están obligados a presentar el nuevo Formulario G-325R?

El Departamento de Seguridad Nacional estima que hasta 3.2 millones de personas deben cumplir con este nuevo proceso digital. El objetivo técnico es identificar a extranjeros que ingresaron sin inspección o que no poseen un documento de registro previo emitido por las autoridades migratorias.

Los sujetos que deben realizar el trámite de forma obligatoria son:

Extranjeros sin admisión: Personas presentes en el país que no poseen ningún documento de registro oficial.

La autoridad migratoria aclara que el registro no otorga un estatus legal ni proporciona autorización de empleo por sí mismo.

Proceso de registro y toma de huellas dactilares

La plataforma de USCIS habilitó el Formulario G-325R para completar el proceso de manera electrónica y sin costo de presentación inicial. Una vez enviado, el sistema evalúa la necesidad de programar una cita biométrica en un Centro de Apoyo de Solicitudes para capturar la información biográfica del solicitante.

Los pasos técnicos para cumplir con el registro obligatorio son:

Cuenta en línea: Creación de un perfil digital en el portal oficial de USCIS para gestionar el formulario.

Es obligación legal de los extranjeros mayores de 18 años portar y mantener consigo la evidencia de este registro en todo momento.

Migrantes exentos en Estados Unidos: ¿Quiénes no necesitan registrarse?

Existen categorías de extranjeros que ya se consideran registrados bajo regulaciones federales previas y no necesitan realizar el trámite nuevamente. USCIS excluye a quienes ya cuentan con documentación oficial que respalde su identidad y estatus en el sistema.

Los perfiles exentos de presentar el Formulario G-325R son:

Portadores de I-94: No inmigrantes a quienes se les emitió el formulario I-94 debidamente al ingresar al país.

El cumplimiento de este registro es fundamental para evitar que el historial migratorio sea catalogado como una prioridad de expulsión por parte de ICE.