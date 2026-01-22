Trámites migratorios más caros: lo que cambia con las nuevas tarifas de USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ( USCIS ) informó un cambio relevante en los costos de varios de sus trámites. A través de una alerta publicada en su sitio web oficial, la agencia confirmó un aumento en las tarifas del servicio de procesamiento prioritario (Premium Processing), una opción utilizada por empleadores y solicitantes que buscan acelerar la resolución de sus casos migratorios.

USCIS is raising premium processing fees on March 1, 2026, for many work visas & EB‑1A petitions. Plan ahead to avoid delays! Staying proactive is key as immigration rules evolve.



If you have questions, please feel free to contact us today. pic.twitter.com/75BFZRX5Y0 — Alcorn Immigration Law (@AlcornLaw) January 20, 2026

De acuerdo con USCIS, la modificación responde a la necesidad de ajustar los precios a la inflación actual y fortalecer la eficiencia operativa de la institución. El incremento se aplica a quienes presentan el Formulario I-907, utilizado para solicitar este servicio opcional.

El procesamiento prioritario permite obtener una respuesta en plazos reducidos, que pueden variar entre 15 y 45 días calendario, según el tipo de formulario. La resolución emitida por USCIS puede consistir en una aprobación, una solicitud de evidencia adicional o una notificación de intención de denegación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué USCIS aumentó el costo del procesamiento prioritario?

Según explicó la agencia, el ajuste se realiza bajo el marco de la Ley de Estabilización de USCIS, que autoriza revisiones de tarifas cada dos años en función del Índice de Precios al Consumidor. Este mecanismo busca asegurar que los servicios puedan sostenerse sin depender de asignaciones presupuestarias externas.

Los fondos recaudados mediante estas tarifas se destinan a la contratación de personal, la modernización de sistemas tecnológicos y la reducción de retrasos acumulados en el procesamiento de casos migratorios.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del Formulario I-907?

El aumento impacta a distintos tipos de solicitudes migratorias. Para los Formularios I-129, utilizados por trabajadores no inmigrantes con visas como H-1B, L-1, O-1 y TN, la tarifa subió de $2.500 a $2.805. En el caso de las visas H-2A y H-2B para trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas, el costo pasó de $1.500 a $1.685.

Para el Formulario I-140, correspondiente a inmigrantes basados en el empleo que buscan la residencia permanente, la tarifa también aumentó a $2.805. Los solicitantes de cambio o extensión de estatus mediante el Formulario I-539 deberán abonar $1.965, frente a los $1.750 anteriores.

En cuanto al Formulario I-765, relacionado con autorizaciones de empleo para ciertos estudiantes con OPT o STEM OPT, el monto se incrementó de $1.500 a $1.685.

¿Qué ocurre si se envía la tarifa incorrecta?

USCIS advirtió que cualquier Formulario I-907 presentado con el monto anterior será rechazado automáticamente, lo que puede generar demoras significativas en procesos de viaje, estudio o contratación laboral. Por ello, la agencia recomienda verificar cuidadosamente las tarifas vigentes antes de enviar la solicitud.