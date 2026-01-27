Viajar a EUA: CBP puede inspeccionar tus dispositivos electrónicos al llegar

Al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos, una de las dudas más comunes entre viajeros, migrantes y residentes es si los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden revisar legalmente los dispositivos electrónicos. La inquietud ha crecido en los últimos años ante reportes de inspecciones electrónicas durante el control migratorio, una práctica que, aunque no es común, sí está permitida por la ley.

La revisión de teléfonos celulares y computadoras portátiles puede ocurrir de manera aleatoria, pero forma parte de las facultades legales de la CBP En el contexto legal, los aeropuertos internacionales funcionan como puntos de entrada al país, lo que amplía la autoridad de los agentes frente a la que tienen dentro del territorio estadounidense.

Esta situación ha generado debate entre organizaciones de derechos civiles, pero la postura oficial del gobierno es clara: en la frontera, la expectativa de privacidad es distinta y las revisiones de dispositivos electrónicos están contempladas dentro del marco legal vigente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué CBP puede revisar celulares y laptops en la frontera?

CBP sustenta su autoridad en el llamado registro fronterizo, una excepción legal que permite realizar inspecciones sin orden judicial en los puntos de entrada a Estados Unidos, incluidos aeropuertos, puertos y cruces terrestres.

Según la agencia, esta facultad es fundamental para proteger la seguridad nacional, combatir el contrabando y hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras. En ese contexto, los dispositivos electrónicos se consideran parte del equipaje personal del viajero.

Esto aplica tanto para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes como para visitantes extranjeros. CBP subraya que estas revisiones no son prácticas rutinarias y que solo un porcentaje mínimo de viajeros es sometido a ellas, aunque la ley permite realizarlas cuando el agente lo considere necesario.

Tipos de revisiones de celulares que puede hacer CBP

Las autoridades federales diferencian entre dos tipos de inspecciones a celulares y computadoras portátiles. La revisión básica consiste en examinar el contenido que está almacenado directamente en el dispositivo, como fotos, mensajes de texto, contactos o archivos.

Este tipo de inspección no requiere una sospecha específica y puede llevarse a cabo durante el proceso de ingreso a Estados Unidos. No obstante, CBP afirma que los agentes deben limitarse a la información que se encuentre físicamente en el equipo.

La revisión avanzada, en cambio, implica el uso de herramientas técnicas para copiar o analizar datos. Para realizar este tipo de inspección, la política oficial establece que debe existir una sospecha razonable relacionada con delitos, contrabando o amenazas a la seguridad nacional.

¿Qué ocurre si un viajero se niega a entregar su celular?

CBP advierte que negarse a cooperar con una revisión electrónica puede tener consecuencias. En algunos casos, los agentes pueden retener temporalmente el dispositivo, lo que podría provocar retrasos significativos en el proceso de ingreso.

Para los extranjeros, la negativa puede resultar en la denegación de entrada a Estados Unidos, ya que la admisión al país no es un derecho garantizado. En el caso de ciudadanos estadounidenses, no se les puede impedir el ingreso, pero sí pueden enfrentar inspecciones adicionales.

La agencia también aclara que los viajeros no están obligados a proporcionar contraseñas de redes sociales ni accesos a la nube, ya que la autoridad de CBP se limita al contenido almacenado directamente en el dispositivo al momento de la revisión.