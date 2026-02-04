Bank of America: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito?

Solicitar una tarjeta de crédito en Bank of America (BofA) implica cumplir requisitos de verificación y completar una solicitud que el banco revisa con base en tu perfil. La buena noticia es que el proceso online está diseñado para ser ágil y en muchos casos, BofA te da una respuesta inicial en alrededor de 60 segundos tras enviar el formulario.

Aunque muchas personas piensan que todo depende solo del “score”, en la práctica el banco también valida tu información personal y tu capacidad de pago, y puede pedir datos específicos para cumplir las reglas de su política de “conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés). Por eso conviene preparar la información antes de empezar, especialmente si vas a pausar el trámite y retomarlo después.

Requisitos de Bank of America para solicitar una tarjeta de crédito

Los requisitos pueden variar según el tipo de tarjeta de crédito que intentes solicitar (por ejemplo, productos con recompensas, viajes o para estudiantes), porque cada una suele apuntar a perfiles distintos. Aun así, hay elementos del proceso que aplican de forma general y que conviene tener listos antes de iniciar la solicitud.

Solamente pueden solicitarte 2 tarjetas de crédito durante un lapso de 30 días, esta cifra se incrementa a 3 tarjetas en un lapso de 12 meses y 4 tarjetas en dos años. Cuenta en BofA: Ser cliente del banco puede ser un plus al momento de solicitar una tarjeta de crédito. No obstante, no es un requisito excluyente.

Ser cliente del banco puede ser un plus al momento de solicitar una tarjeta de crédito. No obstante, no es un requisito excluyente. Datos personales: El solicitante debe proporcionar su nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección y número del Seguro Social.

Cuáles son los pasos para solicitar una tarjeta de crédito de Bank of America

Bank of America tiene un menú amplio y su propio sitio sugiere responder preguntas rápidas para ver ofertas disponibles, lo cual ayuda a aterrizar qué producto va con tu objetivo. Si tu meta es construir historial, buscar recompensas o financiar una compra grande, ese enfoque puede cambiar el tipo de tarjeta a la que apuntes y, con ello, la evaluación que haga el banco.

Pasos para presentar la solicitud:

Entra a la sección de tarjetas de crédito de Bank of America y selecciona la tarjeta que quieres solicitar. Completa el formulario online; si necesitas pausa, guárdalo para terminar después.​ Si guardaste la solicitud, retómala desde el Application Center con tu apellido, email y fecha de nacimiento.​ Envía la solicitud: BofA indica que, al aplicar online, puede darte una respuesta en tan solo 60 segundos.​ Da seguimiento al estatus si lo necesitas: puedes revisarlo en línea o llamar al 866.422.8089.​ Si te aprueban, el banco señala que recibirás tu tarjeta en aproximadamente 10 días hábiles y luego podrás activarla con las opciones disponibles.​

Límites de tu nueva tarjeta de crédito de Bank of America

Debes sabar que si se trata de tu primera tarjeta de crédito , el límite no es “uno para todos”: lo define el banco después de revisar tu solicitud y el riesgo que representas, por eso dos personas que aplican por primera vez pueden recibir líneas distintas. En tarjetas no aseguradas, ese límite suele depender de lo que el emisor logre verificar sobre tu perfil y de su decisión crediticia final, y puede incluso quedar condicionado a revisiones adicionales si hace falta validar información.

Si tu primera tarjeta en Bank of America es una opción asegurada, la lógica cambia: el límite normalmente queda respaldado por el depósito de garantía, lo que vuelve más predecible el tamaño de la línea frente a una tarjeta tradicional. En la Bank of America Customized Cash Rewards Secured, por ejemplo, el depósito mínimo publicado es de $200 y el máximo de $5,000, lo que marca el rango de garantía con el que se establece la línea en este tipo de producto.

Es por este motivo que antes de enviar la solicitud, vale la pena definir tu objetivo (construir historial, recompensas o una línea más alta) y elegir la tarjeta que mejor se alinee con tu punto de partida. Si buscas claridad sobre el límite desde el día uno, una opción asegurada puede darte una referencia más directa; si vas por una no asegurada, lo más inteligente es enfocarte en que tu información sea verificable y en seguir el proceso de solicitud y seguimiento sin errores.

