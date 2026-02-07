5 Pasos que debes seguir si detectas un cobro desconocido en tu tarjeta de crédito

Un cobro desconocido en tu tarjeta de crédito no siempre significa robo. En algunos casos este tipo de cargos se deben a que el comercio en el que realizaste alguna compra aparece con un nombre legal distinto, o bien hay ajustes posteriores (como propina) o se trata de una suscripción olvidada. Aun así, conviene actuar como si fuera urgente hasta comprobarlo, porque la evidencia y los plazos importan cuando pides una corrección formal.

En Estados Unidos existe un proceso legal para disputar errores de facturación en tarjetas de crédito, esto contempla entre otras cosas el notificar por escrito al emisor dentro de 60 días calendario desde que el cargo aparece en tu estado de cuenta. El emisor, a su vez, debe acusar recibo en 30 días (si no resolvió antes) y resolver en un plazo máximo de 90 días.

¿Cuáles son los pasos a seguir si detectas un cargo desconocido a tu tarjeta de crédito?

1) Verifica el cobro desconocido con lupa

Revisa el detalle del cargo, es decir, la fecha, monto, ubicación y el nombre del comercio tal como aparece en el estado de cuenta. Guarda capturas, busca correos de confirmación y revisa compras recientes, apps y cargos recurrentes, porque muchos cobros desconocidos se explican al identificar al comercio correcto.

2) Reporta al emisor y protege la tarjeta de crédito

Si no logras identificar el cargo, contacta al banco/emisor de inmediato para reportarlo como cobro desconocido y seguir el flujo de “cargo no autorizado”. Si hay sospecha de compromiso, solicita bloqueo y reposición de la tarjeta de crédito, y refuerza accesos (cambia contraseñas y activa verificación en dos pasos) para reducir intentos posteriores.

3) Disputa por escrito dentro del plazo

Aunque hayas llamado o usado la app, envía la disputa por escrito dentro de los 60 días calendario desde que el cargo apareció en tu estado de cuenta para mantener tus derechos en el proceso. Debes enviarla al domicilio de “billing inquiries” (no el de pagos) e incluir tus datos, número de cuenta y explicación clara del error, conservando copias.

4) Documenta todo y paga lo no disputado

Crea un expediente con capturas, estados de cuenta, folios, fechas de llamadas, correos y el comprobante de envío/entrega de tu carta. Mientras se investiga, puedes retener el pago del monto disputado y cargos relacionados, pero debes pagar el resto no disputado para evitar problemas por la parte que sí reconoces.

5) Da seguimiento, congela tu crédito si aplica y escala si no responden

El emisor debe confirmar recepción en 30 días (si no resolvió antes) y concluir la investigación en máximo 90 días, así que crea recordatorios en tu calendario. Si el caso sugiere robo de identidad, considera un congelamiento de crédito y/o alerta de fraude; y si no te resuelven o no estás de acuerdo, puedes presentar una queja ante la CFPB.

Si aparece un cobro desconocido en tu tarjeta de crédito, no lo dejes “para después”: verificar rápido, reportar al emisor, disputar por escrito a tiempo y documentar cada movimiento reduce el riesgo de perder dinero y te da herramientas para exigir una solución. Siguiendo al pie de la letra estos pasos puedes frenar nuevos cargos y evitar que el problema se convierta en un daño mayor a tu historial financiero.