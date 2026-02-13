Capital One: requisitos que deben cumplir los migrantes para tramitar una tarjeta de crédito en Estados Unidos

Si eres migrante en Estados Unidos, no des por hecho que el crédito “no es para ti”. Con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) o un Número del Seguro Social (SSN) puedes solicitar una tarjeta de crédito en bancos como Capital One . La clave está en entender qué requisitos te pedirán, por qué la necesitan y qué opciones de Capital One suelen ser más realistas cuando estás empezando o todavía construyes historial.

Capital One explica que el ITIN es un número emitido por el IRS para personas que no califican para SSN, y que puede ayudarte cuando no cuentas con SSN al momento de aplicar a crédito. También aclara que los emisores evalúan datos como historial crediticio, ingreso anual y situación laboral para decidir una aprobación.

Debes tomar en cuenta que el hecho de poder aplicar no significa su aprobación garantizada, porque el emisor puede pedir datos y verificar tu solicitud como parte del proceso estándar. Por eso, si tu objetivo es arrancar desde cero, Capital One suele mencionar tarjetas aseguradas (secured) y productos orientados a construir crédito como alternativas frecuentes.

Requisitos para solicitar tarjeta de crédito Capital One con ITIN

Para solicitar una tarjeta de crédito en Capital One, los requisitos y datos más comunes que la empresa menciona incluyen:

ITIN (si no tienes SSN) o tu SSN si ya cuentas con él.

(si no tienes SSN) o tu SSN si ya cuentas con él. Nombre legal completo .

. Fecha de nacimiento .

. Dirección en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Información financiera que el emisor considera al evaluar la solicitud, como historial de crédito (si existe), ingreso anual y estatus de empleo.

Además, Capital One indica que aplicar con ITIN suele seguir un proceso similar al de una solicitud con SSN y que, según el caso, puede hacerse en línea, por teléfono, en persona o por correo. También sugiere revisar opciones y buscar preaprobación para tener una idea de probabilidades antes de aceptar una oferta.

Requisitos de Capital One para tarjetas secured y cómo califican migrantes

Si estás empezando, Capital One sugiere explorar tarjetas secured, que requieren un depósito reembolsable como garantía mientras la cuenta está abierta. Este tipo de producto suele ser una puerta de entrada cuando aún no tienes historial sólido en EE.UU.

En la Capital One Platinum Secured, por ejemplo, Capital One especifica estos puntos como parte del esquema de requisitos y condiciones de apertura:

Hacer un depósito de seguridad reembolsable como colateral para la línea de crédito.

como colateral para la línea de crédito. Cubrir al menos el depósito mínimo requerido ; la cuenta se abre cuando completas ese depósito mínimo.

; la cuenta se abre cuando completas ese depósito mínimo. Posibilidad de pagar el depósito mínimo en una sola exhibición o en pagos (instalments) durante 35 días .

. Aunque no se requiere una puntuación de crédito para aplicar, Capital One indica que debes cumplir ciertas condiciones relacionadas con ingresos y deuda existente para calificar.

y existente para calificar. La actividad de la tarjeta se reporta a los tres principales burós de crédito, lo que te permite construir historial si usas la tarjeta de forma responsable.

Y si quieres ubicar otras rutas, Capital One menciona que con ITIN podrías ser elegible para productos como Platinum Secured y Quicksilver Secured, además de la Capital One Platinum (no asegurada), dependiendo de tu perfil. En Quicksilver Secured, Capital One señala 1.5% de cash back y que se requiere un depósito mínimo de 200 dólares para abrir la cuenta con una línea inicial de al menos 200 dólares.