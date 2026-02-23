Muerte de “El Mencho”: ¿Qué cambia para EUA y qué sigue en juego?

La muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca un hecho relevante en la lucha contra el narcotráfico y genera interrogantes sobre su impacto en Estados Unidos.

El CJNG ha sido señalado por agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), como uno de los principales proveedores de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, hacia ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York.

La desaparición de su líder abre un periodo de incertidumbre sobre cómo se reorganizará la red de distribución y control del cártel, así como su impacto en Estados Unidos.

¿Cuáles son las implicaciones para Estados Unidos tras la muerte de “El Mencho”?

Entre las principales implicaciones, se destaca la vigilancia sobre el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, que representan una amenaza creciente en Estados Unidos, según voceros de la Casa Blanca.

Analistas citados por CNN han señalado que todavía es muy prematuro afirmar si la circulación o entrada de drogas a Estados Unidos disminuirá en un corto plazo. Asimismo, las alertas están puestas en la posible reorganización interna que el CJNG podría llevar a cabo en los próximos días como cartel.

En el plano político, el discurso del expresidente Donald Trump y de la actual administración de la Casa Blanca se ha centrado en la necesidad de detener el ingreso de drogas por la frontera con México, considerando que la cooperación bilateral y los operativos de inteligencia son fundamentales para controlar la circulación de narcóticos.

Expertos señalan que la muerte de “El Mencho” podría intensificar este enfoque, aunque el impacto real dependerá de la capacidad de las autoridades para anticipar los cambios en las rutas de tráfico.

Por ahora, el efecto inmediato sobre la violencia en territorio estadounidense es incierto. Los organismos de seguridad monitorean la actividad del CJNG y de grupos asociados para detectar posibles enfrentamientos o movimientos estratégicos que pudieran afectar ciudades con presencia histórica del cártel.

¿Cuál era la recompensa histórica que ofrecía Estados Unidos por “El Mencho”?

Antes de ser abatido, “El Mencho” era considerado uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades estadounidenses y mexicanas, y por su captura se ofrecían recompensas millonarias. El gobierno de Estados Unidos, a través del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado y con apoyo de la DEA había elevado la oferta a hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o enjuiciamiento ante tribunales federales.

Estados Unidos confirmó que proporcionó información de inteligencia que permitió coordinar la operación con las autoridades mexicanas.

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”