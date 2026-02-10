Tormenta amenaza viajes en el feriado de los Día de los Presidentes

Los pronósticos indican que una tormenta invernal podría impactar el noreste de Estados Unidos justo antes del feriado del Día de los Presidentes, previsto para el lunes 17 de febrero. El sistema amenaza con lluvia, nieve y ráfagas de viento , lo que podría complicar viajes, actividades al aire libre y eventos planeados durante el fin de semana largo.

Meteorólogos como Audrey Puente, de FOX 5 New York, señalan que la trayectoria exacta de la tormenta aún es incierta, y que algunas áreas podrían recibir más efectos, como lluvias o vientos, que otras. Por ello, recomiendan a los residentes mantenerse atentos a las alertas locales y a las actualizaciones del clima durante el fin de semana.

A winter system is expected to move through the NYC area later on Tuesday, as meteorologists monitor a larger storm system that could impact parts of the country on Presidents' Day. https://t.co/JjHLX7LQ0o — FOX 5 NY (@fox5ny) February 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Lea también: California en alerta por “hongo de la muerte” que aparece con las lluvias y que ya dejó 4 muertos

Feriado del Día de los Presidentes: tres días de descanso bajo amenaza de tormenta

El Día de los Presidentes es el feriado más próximo en el calendario y representa un fin de semana largo de tres días, que muchos estadounidenses aprovechan para viajar o realizar actividades al aire libre.

Sin embargo, la llegada de esta tormenta invernal podría alterar los planes de millones de personas, especialmente en el noreste del país, donde se mantiene el pronóstico de bajas temperaturas.

Para el resto del país se tiene previsto una ola de calor primaveral que podría verse condicionada por este nuevo pronóstico de tormenta.

Clima en Estados Unidos afectado por una tormenta invernal

El clima en Estados Unidos viene de registrar el impacto de varios sistemas de tormentas invernales que se desplazaron desde el centro del país hacia el noreste.

La ola de frío provocó nevadas en algunas áreas y nieve acumulada en otras, junto con temperaturas bajas y ráfagas de viento.

La combinación de estos factores generó condiciones peligrosas en carreteras y retrasos en transporte, afectando tanto a viajeros como a residentes locales.

Las autoridades y servicios meteorológicos recomiendan mantenerse informados y ajustar los planes de viaje según la evolución de la tormenta.

Lea también: Alerta histórica por aumento de temperaturas en 41 estados de EUA